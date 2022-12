BMW 650i đời 2012 chạy 68.000km rao bán 1,6 tỷ ở Sài Gòn

Chiếc BMW 650i tại Sài Gòn này thuộc bộ tam 6 Series được ra mắt lần đầu với dạng concept vào năm 2010. Tháng 1/2011, tại triển lãm quốc tế Bắc Mỹ, chiếc phiên bản mui trần F06 được giới thiệu, đến tháng 4/2011, phiên bản Coupe - F13 mới giới thiệu tại Mỹ và Thượng Hải. Còn bản Gran Coupe F13 được giới thiệu tại triển lãm ô tô New York 2012. Những chiếc BMW 6 Series sản xuất từ năm 2011 đến 9/2018 là tiền thân của mẫu BMW 8 Series (G15). Dù có 3 phiên bản với 3 mã khác nhau là F13, F12 và F06 nhưng người chơi Bim gọi chung là F12. Được biết, chiếc BMW 650i 2012 thế hệ đầu tiên được trang bị gói độ M Sport có mặt tại Việt Nam sau 5 tháng đặt hàng. Dù đã có tuổi đời 10 năm với odo 69.000 km, nhưng đến nay BMW 650i vẫn là mẫu xe được nhiều người chơi Bim lẫn người đam mê tốc độ yêu thích bởi khối động cơ mạnh mẽ. F13 650i 2011-2013 có 2 phiên bản động cơ xăng và dầu, chiếc xe trong bài là động cơ xăng có mã N63 - đây là cụm động cơ xăng V8 tăng áp đầu tiên của BMW được sản xuất từ năm 2008. Nhiều người cho rằng 650i cùng động cơ M6 nhưng thực tế thì không. Bản hiệu suất cao của mẫu xe BMW M6 được trang bị động cơ mã S63, công suất 553 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm. Động cơ xăng 650i 2012 có dung tích 4.4L tăng áp kép, công suất 402 mã lực tạo 5.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 600 Nm từ 1.750-4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ZF 8 cấp quen thuộc trên các mẫu xe thể thao, xe hiệu năng cao của Jaguar, Aston Martin, Maserati... Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h trong 4,7 giây. Sở hữu khối động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống ống xả nguyên bản cho âm thanh uy lực không khác gì các mẫu siêu xe nên việc kiểm soát chiếc xe theo phong cách tà tà dạo phố khá là khó chịu. Vậy nên các bạn đừng quá ngạc nhiêu khi thấy 650i lao vun vút trên đường. BMW 650i 2012 có 3 chế độ lái gồm: Eco Pro, Comfort, Sport. Thừa hưởng những điều tinh tuý nhất tạo nên thương hiệu BMW nên các chế độ lái của xe can thiệp sâu vào khả năng vận hành, tạo sự khác biệt rõ rệt với các mẫu xe cùng thời như Mercedes-Benz CL và SL, Maserati GranTurismo hay thậm chí có thể hơn thua với Porsche 911 Carrera. Ngoại hình của BMW 650i sau 10 năm không có nhiều sự xuống cấp và hầu như không có hiện tượng bị lỗi thời. Có thể nói những mẫu Coupe nói riêng hay các dòng xe BMW nói chung đều có phong cách thiết kế đương đại, có thêm vài chục năm nữa những chiếc BMW vẫn là chiếc xe đẹp.





Màu sơn zin của xe vẫn còn bóng loáng khi được chăm sóc bằng các dung dịch chuyên dụng. Lưới tản nhiệt to bản đặc trưng sơn màu đen của gói M-Sport bên trên là logo BMW. Nắp capo thiết kế đường dập nổi thể thao theo đường cong từ chân kính đến phần lưới tản nhiệt.







Cụm đèn pha công nghệ LED có khả năng điều chỉnh theo góc lái và trang bị rửa đèn, bên ngoài vòng Angel Eye. Đèn sương mù và đèn xi-nhan cũng được trang bị LED. Phần cản trước có nhiều hốc hút gió tối ưu tính khí động học cho xe.







Kích thước BMW 650i mã F13 có chiều dài 4,894 mm, chiều cao 1,392 mm, chiều ngang 1,894 mm. Chiều dài cơ sở 2,855 mm. Bộ mâm 5 chấu kép M-Sport theo xe có kích thước 20 inch nhưng cỡ lốp trước và sau khác nhau, cụ thể bánh trước 245/35R20, bánh sau 275/30R20. Điều này giúp xe tăng tốc và vận hành tốc độ cao ổn định hơn hẳn.







Đèn hậu của xe cũng sử dụng công nghệ LED tạo hình khối nổi bật khi di chuyển vào ban đêm. Dưới phần cản sau có nhiều được nét góc cạnh tăng tính thể thao, kết hợp ống xả kép M-Sport đặt đối xứng hai bên.







Nội thất của xe 650i 2012 vẫn còn mới sau 10 năm sử dụng. Các vật liệu được sử dụng là loại cao cấp với da chất cao cấp cùng đường khâu nổi kết hợp với nhôm, da lộn. Cụm vô-lăng M-Sport 3 chấu bọc da với các nút chức năng bên trên. Ngoài ra xe còn có trang bị cửa sổ trời.







Toàn bộ ghế ngồi thể thao bọc da Alcantara, hai hàng ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ ghế 2 vị trí; có chức năng sưởi và làm mát. Xe có trang bị hai hàng ghế sau nhưng sẽ không thật sự thoải mái cho những bạn cao trên 1,75 m. Hệ thống âm thanh của xe với 16 loa công suất 1,200 watt của thương hiệu Bang & Olufsen.







Màn hình 10.2 inchs được đặt chính giữa kết nối với hệ hệ thống cảnh bảo chuyển làn đường, hệ thống camera thông minh hỗ trợ quan sát khi xe lưu thông ban đêm, camera quan sát hai bên thân xe và phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, giữ làn đường, tự động phanh... Bên cạnh đó xe còn có những tính năng an toàn tối tân nhất của BMW vào những năm 2011-2012.





Cầm lái 650i trên đường cho cảm xúc rất tuyệt vời. Bạn cần đi chậm thong thả chiếc xe di chuyển êm ái và chỉ đến khi đạp 60 km/h trở lên hệ thống ống xả gầm rú mang trải nghiệm phấn chấn. Có thể BMW 650i hướng đến chiếc xe sử dụng hằng ngày và sự tiện nghi dành cho người lái nên hệ thống ống xả không quá ồn ào như các mẫu xe thể thao khác.





Hệ thống phuộc vận hành êm ái, không bị rần khi qua các gờ giảm tốc. Xe có trang bị HUD dễ dàng quan sát khi di chuyển trên đường. Di chuyển trong phố vòng tua máy duy trì 800-1400 vòng/phút nhờ vào hộp số ZF, điều này giúp chiếc xe phần nào tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống lái chắc chắn và độ chính xác cao, mang lại sự an toàn.









Đánh giá tổng quan, sau 10 năm bộ ghế da của xe do tông màu sáng nên chỉ đạt 85%, còn lại tất cả các chi tiết, động cơ đều hoạt động hoàn hảo. BMW 650i 2012 không chỉ là chiếc xe thể thao sử dụng hằng ngày mà còn có thể sưu tập bởi đây là chiếc xe duy nhất tại Việt Nam. Hiện giá xe BMW 650i đời 2012 đang được chào bán với 1,6 tỷ ở Sài Gòn.



Video: BMW 650i đời 2012 chạy 68.000km rao bán 1,6 tỷ ở Sài Gòn.





