BMW 5-Series 2024 sắp về Việt Nam, sẽ có cả bản thuần điện?

BMW 5-Series 2024 mới sẽ được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước, tương tự thế hệ hiện hành. Tuy nhiên, phía Thaco, đơn vị phân phối xe BMW tại Việt Nam vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Bên cạnh BMW 5-Series chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống, sẽ có bản thuần điện mang tên BMW i5. Nhìn chung, ngoài sự khác biệt về lưới tản nhiệt và động cơ, BMW i5 điện và động cơ đốt trong đều giống nhau về ngoại, nội thất. Cả hai đều được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm CLAR của BMW. Ở thế hệ mới này, BMW 5-Series được gia tăng đáng kể về kích thước. Chiều dài của xe tăng 86,4mm lên 5.060mm. Trong đó, chiều dài cơ sở chiếm 2.995mm, tăng 20mm. Thiết kế của BMW 5-Series 2024 được tinh chỉnh khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Xe sở hữu ngoại thất mạnh mẽ, với những đường gân được cắt xẻ táo bạo. Đèn xe và lưới tản nhiệt cũng được nâng cấp đáng kể. Nếu như ở ngoại thất, những thay đổi còn khá dè dặt thì ở nội thất, các kỹ sư của BMW gần như đã “lột xác” toàn diện cho mẫu xe này. Nội thất của BMW 5-Series và I5 2024 đều giống hệt nhau với màn hình kép cỡ lớn và trợ lý ảo thông minh BMW Intelligent Personal Assistant, đi kèm hệ điều hành bản iDrive 8.5 mới nhất. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt các tiện ích cao cấp khác như: hệ thống điều khiển qua cử chỉ tay lẫn khẩu lệnh, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số truyền thống thay bằng lẫy gạt nhỏ gọn. Đặc biệt, ở lần lên đời này, 5-Series thế hệ mới mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới thú vị hơn với tính năng chơi game trong xe khi xe đang đỗ, chẳng hạn như lúc xe đang đỗ để sạc lại pin. Bên cạnh đó, người dùng mua i5 sẽ có cơ hội sử dụng thanh điều khiển Interaction Bar cảm ứng chạm cực nhạy giống trên dòng 7-Series. Thanh điều khiển này chạy dọc táp-lô, có thể dùng để chỉnh điều hòa. Với các bản 5-Series động cơ đốt trong, đây là trang bị tùy chọn. 5-Series vẫn sẽ có nhiều phiên bản và nhiều cấu hình động cơ. Tại Mỹ, bản tiêu chuẩn 520i dùng máy 2.0L công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Bản 520i cho châu Âu dùng máy 2.0L mild hybrid, công suất 205 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm. Trong khi đó, phiên bản 530i dùng động cơ 2.0L mild hybrid, công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Bản i5 thuần điện sẽ được trang bị động cơ đơn công suất 335 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. Theo thông tin từ hãng, i5 và 5-Series 2024 là dòng xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động, tích hợp tính năng xác nhận bằng mắt. Xe có thể đề xuất chuyển làn, người lái có thể xác nhận điều này bằng cách nhìn vào gương ngoại thất để xác nhận việc chuyển làn. Khi điều kiện giao thông cho phép, hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động có thể tự động thực hiện các chuyển động đánh lái chuyển làn. Ngoài ra, 5-Series mới nhất còn được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe với hỗ trợ lùi. Khi kích hoạt chế độ hỗ trợ đỗ xe chuyên nghiệp, thao tác đỗ xe tự động lên đến 200 mét có thể được điều khiển từ bên trong xe hoặc bằng điện thoại thông minh từ bên ngoài xe... Hiện mức giá xe BMW 5-Series và i5 2024 chưa được công bố chính thức. Video: Trên tay BMW 5 Series G60 All New 2024.

