BMW 3-Series trục cơ sở dài từ 1,8 tỷ tại Thái, có về Việt Nam?

BMW 3-Series bản trục cơ sở dài (Li) vốn là mẫu xe ban đầu chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, BMW đã quyết định phân phối mẫu xe này ở những thị trường khác như Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Vào hồi năm 2021, BMW 3-Series phiên bản trục cơ sở đã chính thức cập bến thị trường Thái Lan với cái tên 3-Series Gran Sedan. Sau 2 năm, xe tiếp tục được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (LCI) ở thị trường này. Ở Thái Lan, xe có 2 phiên bản là BMW 320 Li M Sport và 330 Li M Sport. Tương tự phiên bản cũ, BMW 3-Series Gran Sedan 2023 ở Thái Lan cũng sở hữu chiều dài 4.819 mm, chiều rộng 1.827 mm, chiều cao 1.442 mm và chiều dài cơ sở 2.961 mm. So với BMW 3-Series tiêu chuẩn, xe có chiều dài và chiều dài cơ sở đều tăng 110 mm. Đồng thời, BMW 3-Series Gran Sedan 2023 có chiều dài cơ sở ngang ngửa người anh em 5-Series. Vì chỉ là phiên bản LCI nên BMW 3-Series Gran Sedan 2023 thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt, đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày và cản trước/sau mới.Cụ thể hơn, BMW 3-Series Gran Sedan 2023 ở thị trường Thái Lan dùng đèn pha LED với tính năng hỗ trợ chiếu xa tự động và vành 18 inch với thiết kế 5 chấu phối 2 màu thể thao. Bên cạnh đó là nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, hốc gió trung tâm, khe gió ở hai góc cản trước và các cột bên sườn. Riêng BMW 330 Li M Sport 2023 dùng đèn pha LED thích ứng và vỏ đèn pha màu đen. Tương tự ngoại thất, nội thất của BMW 3-Series Gran Sedan 2023 ở Thái Lan cũng được nâng cấp với điểm nhấn là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp-lô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch. Xe sử dụng hệ điều hành BMW OS 8 và cần số điện tử mới. Nội thất của mẫu xe hạng sang này được bọc da màu nâu với những chi tiết ốp gỗ. Trong khi đó, BMW 330 Li M Sport 2023 có thêm những chi tiết ốp nhôm và màu đen bóng nổi bật hơn. BMW 3-Series Gran Sedan 2023 có những trang bị đáng chú ý khác như vô lăng thể thao M bọc da, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số, mặt táp-lô bọc da nhân tạo Sensatec, ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ 3 vị trí, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama đóng/mở chỉnh điện và hệ thống âm thanh Harman Kardon (chỉ dành cho 330 Li M Sport). Trong khi đó, các trang bị an toàn của mẫu xe sang này chưa thực sự nổi bật khi chỉ đi kèm hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến va chạm, cảm biến khoảng cách đỗ xe trước/sau và 6 túi khí. Trái tim" của BMW 3-Series Gran Sedan 2023 tại thị trường Thái Lan là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp kép TwinPower Turbo, dung tích 2.0L. Ở BMW 320 Li M Sport 2023, động cơ sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Con số tương ứng ở BMW 330 Li M Sport 2023 là 258 mã lực và 400 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, BMW 320 Li M Sport 2023 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt vận tốc tối đa 233 km/h. Thông số tương ứng của BMW 330 Li M Sport 2023 là 6,2 giây và 250 km/h. Tại thị trường Thái Lan, giá xe BMW 320 Li M Sport 2023 từ 2,759 triệu Baht (khoảng 1,88 tỷ đồng) trong khi con số tương ứng của 330i Li M Sport là 3,099 triệu Baht (2,11 tỷ đồng). So với BMW 3-Series trục cơ sở tiêu chuẩn, xe đắt hơn khoảng 200.000 Baht (136 triệu đồng). Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, xe có 3 tùy chọn màu sơn là xám, trắng và đen. Video: Giới thiệu BMW 3-Series Gran Sedan 2023 mới.

