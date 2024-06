BMW 1-Series 2025 ra mắt, nâng cấp nhiều cải tiến vượt trội

Dòng xe “sơ đẳng” nhất của BMW là 1-Series giờ đây chính thức bước sang thế hệ thứ 4 với tên mã F70, mang trên mình diện mạo tươi mới hơn. BMW 1-Series 2025 mới sở hữu kích thước lớn hơn một chút so với thế hệ 3, nội thất được sửa đổi, nhiều lựa chọn về hệ truyền động. Tuy được BMW gọi là “thế hệ mới” nhưng đây chỉ là phiên bản cập nhật lớn của mẫu cũ, vẫn giữ nguyên nền tảng. BMW 1-Series F70 thế hệ mới còn chính thức đánh dấu sự thay đổi trong cách đặt tên của BMW khi được giới thiệu là bao gồm các phiên bản cấu hình 118d, 120d, 120 và M135 xDrive. Dễ nhận thấy, hậu tố “i” quen thuộc trong tên gọi các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đã bị loại bỏ. BMW từng cho biết họ sẽ để dành ký hiệu “i” này chỉ được sử dụng trên các mẫu xe điện, phản ánh chiến lược hướng tơi tương lai. Trong khi BMW đã gây tranh cãi trong những năm gần đây bằng cách tung ra những mẫu xe mới với thiết kế táo bạo, thì mẫu hatchback 1-Series thế hệ mới lần này lại có sự thay đổi nhẹ nhàng hơn, thiên về sự tinh tế. Xe nổi bật bởi những đường nét mềm mại, lưới tản nhiệt hình quả thận mỏng hơn một chút so với mẫu xe cũ với các họa tiết nan dọc và nghiêng lạ mắt, cụm đèn pha LED cũng được thay đổi với dải đèn ban ngày tối giản… So với thế hệ thứ 3 là F40 trước đây, BMW 1-Series F70 có kích thước gia tăng đáng kể khi chiều dài tổng thể tăng 42 mm đạt mức 4.361 mm, chiều rộng đạt 1.800 mm và chiều cao tăng 25 mm đạt mức 1.459 mm, trong khi chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên 2.670 mm. Chính vì không thay đổi nền tảng khung gầm nên xe vẫn giữ được tỷ lệ tương tự với mui xe dài và một số đường nét đặc trưng. Ở đuôi xe có tấm phản quang dạng đứng ốp trang trí cản sau mô phỏng khuếch tán gió cùng thiết kế cụm đèn hậu kép thay thế cho họa tiết chữ L. BMW cung cấp cho xe nhiều kiểu mâm mới với kích thước từ 17 inch đến 19 inch, đi kèm tùy chọn nóc màu đen tương phản, gói trang trí ngoại thất tối màu Shadow Line và màu sơn cao cấp BMW Individual. 1-Series mới tiếp tục có những gói tùy chọn như M Sport Design hay M Sport Package làm thay đổi hốc gió cản trước, ốp hông, ốp trang trí cản sau… Riêng bản hiệu năng cao M135 xDrive có nan lưới tản nhiệt ngang, mâm M 19 inch, cụm ống xả kép… Nội thất của BMW 1-Series thế hệ mới được cập nhật để trở nên đồng bộ với những mẫu xe BMW đương đại. Xe được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,7 inch, cả hai đều được đặt trong một tấm kính cong. BMW cũng đã loại bỏ nhiều nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm, mang lại diện mạo gọn gàng hơn cho xe. Kể từ thế hệ F70 này, BMW nhấn mạnh yếu tố bảo vệ môi trường khi trang bị tiêu chuẩn nội thất không bọc da, thay vào đó là vải anthracite Arktur đặc biệt và chất liệu nhựa tái chế có tên gọi Econeer. Màn hình HUD, cửa sổ trời panorama và dàn âm thanh Harman Kardon đều là tùy chọn. Ngoài ra còn có khu vực chứa điện thoại thông minh không dây ở bảng điều khiển trung tâm, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống đèn viền trang trí. Riêng bản BMW M135 xDrive được trang bị vô lăng M bọc da, ốp trang trí với 3 màu đặc trưng M, ghế thể thao M Sport với logo M phát sáng… Hàng ghế sau gập xuống theo tỷ lệ 60:40 hoặc 40:20:40, cung cấp thể tích chở hàng 380 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể mở rộng tới 1.200 lít khi gập ghế xuống. Cấu hình thấp nhất là 118d vận hành bằng động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh 2.0L có công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Cũng dùng máy dầu là bản 120d nhưng được gắn thêm mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc (hybrid dạng nhẹ) nên có công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Cấu hình 120 trang bị động cơ xăng 3 xy-lanh 1.5L cũng là hybrid dạng nhẹ, có công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,8 giây. Cuối cùng, M135 xDrive được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Với hệ thống dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Ở thế hệ mới này, toàn bộ dải sản phẩm của BMW 1-Series đều được trang bị tiêu chuẩn hộp số ly hợp kép 7 cấp Steptronic. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm tồn tại trên thị trường, hộp số sàn chính thức không còn xuất hiện trên 1-Series. BMW đã mở rộng phạm vi của hệ thống lái xe và đỗ xe tự động theo tiêu chuẩn và được cung cấp dưới dạng trang bị tùy chọn. Các tính năng tiêu chuẩn chính bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo chệch làn đường, Cảnh báo thoát ra và Nhận dạng biển báo giao thông cũng như Hỗ trợ đỗ xe với Hỗ trợ lùi xe. Người mua có thể tùy chọn Hỗ trợ lái và kiểm soát làn đường, Hỗ trợ giới hạn tốc độ tự động, Kiểm soát hành trình chủ động với tính năng Dừng & Đi và Hỗ trợ đỗ xe chuyên nghiệp trên 120 và 120d, nghĩa là xe có thể đỗ từ xa bằng điện thoại thông minh. Xe sẽ được phân phối tại thị trường châu Âu bắt đầu từ tháng 10/2024, mức giá xe BMW 1-Series 2025 chưa được công bố. Mẫu hatchback hạng sang cỡ nhỏ này sẽ không được bán tại thị trường Mỹ. Video: Giới thiệu mẫu xe crossover BMW 1-Series 2025.

