Biển số 'mãi phát tài', Bentley Flying Spur được chào bán gần 20 tỷ

Đây cũng là mẫu xe được nhiều người ưa chuộng khi có số lượng khá nhiều trên dải đất hình chữ S. Sau một thời gian, một số chiếc Flying Spur đã được chào bán lại trên thị trường. Một chiếc Bentley Flying Spur 2021 siêu lướt thuộc phiên bản First Edition được đưa lên sàn xe cũ với mức giá 19 tỷ 900 triệu đồng sau khi lăn bánh hơn 20.000 km. Hiện tại, Bentley Flying Spur đang được đơn vị chính hãng phân phối với giá từ 18 tỷ đồng (tiêu chuẩn), chưa kể chi phí ra biển số. Đặc biệt hơn, chiếc xe trong bài còn sở hữu biển số 233.99 được dịch theo quan niệm của người dân châu Á, tấm biển có ý nghĩa: "mãi mãi phát tài" đem đến cho chủ sở hữu sự may mắn phát đạt trường tồn theo thời gian. Vậy nên, việc sở hữu tấm biển đẹp khiến cho chiếc Bentley Flying Spur này có giá trị hơn. Ở phần ngoại thất, Bentley trang bị cho Flying Spur cặp đèn chiếu sáng đối xứng hai bên với công nghệ LED pha lê đẹp mắt, giống với chiếc coupe thể thao Continental GT. Phía sau, đèn hậu vẫn giữ thiết kế với dãy LED hình chữ B quen thuộc. Logo “B” đặt tại đầu xe nay được hãng làm nổi với thiết kế chữ B với hai cánh kéo dài. Đặc biệt hơn, logo này còn được đính pha lê ở hai cánh cùng chức năng chống trộm. Mẫu sedan hạng sang tới từ nước Anh sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.316 x 1.987 x 1.484 (mm). Chiều dài trục cơ sở đạt 3.194 mm. Flying Spur sử dụng bộ mâm 10 chấu dạng xoáy với bề mặt được mạ chrome sáng bóng, ẩn phía sau là cùm phanh Bentley được sơn đen kết hợp cùng đĩa phanh có đường kính lớn. Logo của phiên bản First Edition xuất hiện tại vị trí cột C và các vị trí khác trong nội thất. Bước vào bên trong, nội thất Bentley Flying Spur sang trọng với tông màu đỏ/be, kết hợp với các chi tiết bằng da, gỗ và kim loại màu bạc. Bảng táp-lô được ốp gỗ Piano Black. Vô lăng 3 chấu bọc da đồng màu nội thất tích hợp nhiều nút bấm hỗ trợ người lái. Tích hợp trên táp lô là màn hình lật đặc trưng của Bentley, có khả năng xoay 3 mặt, gồm: mặt ốp gỗ mặc định khi xe ở trạng thái nghỉ, một mặt 3 đồng hồ cơ và mặt còn lại là màn hình cảm ứng giải trí kích thước 12,3 inch. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 16 loa Bang & Olufsen công suất 1.500 watt. Hàng ghế phía sau không chỉ rộng hơn mà còn sang trọng hơn với tủ ủ rượu lạnh đặt giữa, màn hình cảm ứng điều khiển chiếc xe có thể tháo rời, ghế ngồi sưởi, chỉnh điện, massage,… Nội thất được bọc da cao cấp tại cả 5 vị trí ngồi. Khối động cơ Bentley sử dụng cho Flying Spur mới là loại V8 có dung tích 4.0 lít, tăng áp kép với khả năng tạo ra công suất cực đại ở mức 542 mã lực và 770 Nm mô-men xoắn có được ngay tại vòng tua máy dưới 2.000 vòng/phút và duy trì lên hơn 4.500 vòng/phút. Với sức mạnh này, Bentley cho biết chiếc sedan siêu sang của họ có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 4,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa ở mức 318 km/h. Không chỉ có được sự mạnh mẽ, động cơ này còn được hỗ trợ bởi hệ thống mild-hybrid với nguồn điện 48V nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống điều khiển có thể tắt bốn trong số tám xy-lanh của xe khi động cơ hoạt động dưới tốc độ 3.000 vòng/phút và mô-men xoắn dưới 235 Nm. Việc tắt/mở 4 xy-lanh này chỉ diễn ra trong khoảng 20 mili-giây, vì thế, người lái và hành khách sẽ không thể cảm nhận được sự khác biệt. Kết quả của quá trình này là chiếc Flying Spur sẽ giảm được 16% lượng nhiên liệu tiêu hao, đồng thời tăng tầm hoạt động của xe. Hiện chiếc Bentley Flying Spur đang được chào bán tại showroom Auto 568 số 517 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. >>> Mời độc giả xem thêm video Giới thiệu Bentley Continental GT Speed 2021 | Siêu xe đội lốt xe siêu sang (Nguồn: XE24h)

