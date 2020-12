Bentley mất 40.000 giờ "phục sinh" tạo thủ công Blower 1929

Phục sinh những chiếc xe cổ điển bằng công nghệ hiện đại để tôn vinh di sản vinh quang của mình là một việc không lạ đối với những thương hiệu xe nổi tiếng, giàu lịch sử. Đối với Bentley gần đây, đó chính là dự án “Blower Continuation Series” chiếc xe Betley Blower đời 1929, được thực hiện bởi bộ phận Bentley Mulliner. Cụ thể, Mulliner sẽ tiến hành sản xuất 12 chiếc xe Bentley Blower hàng hiếm hoàn toàn mới, mỗi chiếc dựa trên dữ liệu thu thập từ việc quét laser chiếc xe đua 4½ Lít 1929 trang bị bộ siêu nạp được cầm lái bởi Ngài Henry "Tim" Birkin. Mới đây, họ chính thức giới thiệu nguyên mẫu hoàn thiện đầu tiên với tên gọi “Car Zero”, và giờ đây sẽ bắt đầu thử nghiệm nó ngoài đời thực, rồi sau đó sẽ chế tạo 12 chiếc xe sản xuất, tất cả đều được bán trước và mang cấu hình theo yêu cầu khách hàng. Hoàn thiện trong màu đen bóng với nội thất bọc da màu đỏ Oxblood từ công ty Bridge of Weir, Car Zero đã mất 40.000 giờ để làm hoàn toàn thủ công, sử dụng các bản vẽ gốc và dụng cụ trên công xưởng của bộ phận Mulliner. Để có được các phụ tùng và chất liệu đặc biệt, đội ngũ của Bentley đã liên hệ với một số nhà cung cấp bên ngoài Anh Quốc, bao gồm The Vintage Car Radiator Company, Israel Newton & Sons Ltd., các chuyên gia động cơ NDR và Vintage Headlamp Restoration International ở Sheffield. Trên thực tế, đối với mỗi chiếc xe, 1.846 bộ phận riêng lẻ đã phải được thiết kế lại trong không gian kỹ thuật số, 230 bộ phận trong số đó là dạng lắp ráp, bắt đầu từ động cơ. Cộng thêm tất cả các bộ phận sửa chữa và trang trí nội thất, và số lượng liền tăng lên đến vài nghìn. Về mặt lịch sử, một khía cạnh thú vị của mẫu xe cổ Bentley Blower là nhà sáng lập công ty W. O. Bentley hoàn toàn phản đối việc lắp bộ siêu nạp cho khối động cơ 4 xi-lanh khổng lồ của mình. Ông ấy thậm chí còn từ chối sửa đổi thiết kế của động cơ, đó là lý do tại sao một khi ông mất quyền kiểm soát công ty, Ngài Henry Birkin đã phải đua với một bộ siêu nạp loại Roots do Amherst Villiers sản xuất được đặt ngay ở cuối trục khuỷu, qua đó làm gia tăng trọng lượng phía trước. Kết quả là trong khi có khả năng sản sinh công suất lên đến 240 mã lực, những chiếc Bentley Blower không đáng tin cậy và bẻ cua thiếu chính xác đã liên tục bị đánh bại trên đường đua bởi những chiếc Bentley 4½ Lít hút khí tự nhiên, cũng như những chiếc xe khác. Để thử nghiệm loại động cơ 4 xi-lanh đặc biệt này, Bentley đã phải chuyển đổi một phòng thử động cơ tại trụ sở Crewe để phù hợp thiết kế động cơ gần 100 năm tuổi. Cơ sở thử nghiệm của Bentley đã có từ năm 1938, và các phòng ban đầu được sử dụng để chạy và thử nghiệm động cơ hàng không Merlin V12 được sản xuất bởi nhà máy Rolls-Royce cho các máy bay chiến đấu Spitfire và Hurricane. Giờ đây, Bentley đã phải sử dụng một số thiết bị thử nghiệm cố định nguyên bản dành cho Merlin V12 để đặt động cơ vào khung gầm phía trước của xe bản sao, đồng thời tạo ra phần mềm điều khiển mới để chạy chương trình điều chỉnh vốn được sử dụng để hiệu chỉnh các trang bị hiện đại hơn. Sau khi được giới thiệu chính thức, Car Zero bây giờ sẽ phải hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm trên 8.000 km trên đường đua, tương đương 51.500 km lái ngoài đời thực, mô phỏng hành trình đua việt dã Bắc Kinh tới Paris và Mille Miglia. Hơn nữa, nó còn được lên lịch chạy thử tốc độ tối đa với người cầm lái là Adrian Hallmark, Chủ tịch và CEO Bentley. Video: Giới thiệu Blower Continuation Series 1929.

