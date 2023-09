Bentley Continental GTC siêu sang "dọn" như mới, chỉ 3,7 tỷ ở Hà Nội

Bentley Continental GT là 1 trong những mẫu xe 2 cửa đẹp nhất thế giới, chính điều này, đã giúp cho hãng xe siêu sang Anh quốc có lượng khách hàng trung thành, tạo điều kiện cho họ đã khai sinh ra thế hệ thứ 3 của mẫu xe này. Số lượng xe Bentley Continental GT tại Việt Nam đã trên 35 chiếc, trong đó, phiên bản mui trần khá hiếm, được cho chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, mà mới đây, thông tin về 1 chiếc xe mui trần Bentley Continental GTC được rao bán, đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Chỉ cần liếc sơ qua, đã thấy chiếc Bentley Continental GTC này trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau, sau đây, chúng tôi sẽ đánh giá nhanh Bentley Continental GTC với bản độ rất khác biệt tại Việt Nam này. Chiếc xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC này thuộc đời 2008, tức là thế hệ đầu tiên, ở đời này, xe có bộ mặt trước và sau khá hiền lành, cụ thể, hốc gió trước được chia thành 3 phần, thiết kế khá nhỏ, 2 hốc gió bên nhỏ hơn, hốc gió giữa mở rộng ra. Đằng sau xe có cụm ống xả oval, thiết kế đèn pha dạng đôi, còn đèn hậu to bản. Chiếc Bentley Continental GTC đời cũ này có ngoại hình mới, rất dễ hiểu vì chủ nhân đã độ lại body kit cho xe, đầu tiên là việc độ lại quả đèn pha LED siêu sang, siêu cá tính của thế hệ thứ 2 này, với điểm nhấn các quả đèn LED nhỏ kim cương xếp thành vòng tròn, ở phía ngoài cùng, rất lạ mắt, cũng như tăng thêm độ chiếu sáng cho xe. Tiếp đến là cản trước hoàn toàn mới, năng động hơn với hốc gió 2 bên hông mở rộng tối đa, nhưng cũng không thu hẹp hốc gió giữa, mà còn giúp nó kéo dài sang hết 2 bên đầu xe, kiểu thiết kế này có trên Bentley Continental GT V8 S, sản xuất từ đời 2014 đến 2018. Vòng ra bên sườn xe, Bentley Continental GTC đời 2008 nhận được quả nâng cấp la-zăng rất uy tính, giúp diện mạo ngoại hình xe tăng thêm độ chất chơi, bộ mâm 21 inch, thiết kế 6 chấu kép, sơn 2 màu tương phản là đen và bạc, cùng chụp logo với chữ B bao bọc bởi nền màu đỏ, quả mâm này của Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 2. Thay đổi cuối cùng của chiếc xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC 2008 này chính đuôi xe, nơi đèn hậu cũ to bản đã bị thay thế, bằng đèn hậu nhỏ hơn, thiết kế vuông vức của Bentley Continental GT thế hệ thứ 2, với viền đèn được ốp thêm crôm, không còn ống xả oval nguyên bản, chiếc xe này đã được lên bộ ống xả kép, vốn là đặc trưng nhận diện của Bentley Continental GT bản V8 với W12. Cuối cùng là vì độ body kit của Bentley Continental GT thế hệ thứ 2, nên phần đuôi xe còn thay đổi vị trí đặt biển số, ngay dưới mép cốp khoang hành lý, cản sau cũng hoàn toàn mới, có thêm thanh nẹp mạ crôm vòng tròn hết đuôi xe. Bên trong xe, các ghế ngồi được bọc da màu kem sang trọng, không có dấu hiệu gì lão hóa do tuổi tác, dù xe đã ở Việt Nam hơn 15 năm. Nhiều khả năng nội thất đã được bọc da mới. Tiếp đó, ta sẽ thấy bảng điều khiển trung tâm của chiếc Bentley Continental GTC 2008 này có gỗ ốp màu đen bóng, và quan trọng, màn hình giải trí nhỏ của xe nguyên bản đã biến mất, thay vào đó là màn hình cảm ứng siêu to, đặt dọc, thiết kế như xe Tesla. Các trang bị nội thất mới hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm độc lạ cho chủ nhân khi tậu chiếc xe Bentley Continental GTC 2008 nâng cấp này. Việc gắn thêm màn hình giải trí khủng này cũng giúp xe loại bỏ luôn 2 hàng nút bấm vật lý so với xe nguyên bản. Phần mui mềm của xe màu xanh dương, mui xe bằng vải trên Bentley Continental GTC có thể đóng hoặc mở trong thời gian từ 15 đến 17 giây. nguyên bản có màu xanh, nhưng nay đã được dán bộ áo 2 màu đỏ-đen, xe còn được độ lên body kit của bản GT V8 S, ngoài ra, nội thất cũng thay mới, với điểm nhấn là quả màn hình giải trí to như xe Tesla. Dòng xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC được trang bị khối động cơ W12 (12 xi-lanh xếp hình chữ W), dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 650 Nm. Động cơ trên chiếc xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC màu 2008 này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, mẫu xe Bentley Continental GTC chỉ mất khoảng thời gian 5,1 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 314 km. Để làm mới ngoại hình, chủ xe còn dán bộ áo 2 màu đỏ và đen cho chiếc xe siêu sang mui trần Bentley Continental GTC này. Hiện tại, xe đang được 1 showroom chuyên mua bán xe cũ rao bán với mức giá công khai 3,7 tỷ đồng, còn thời điểm về nước, xe có giá trên 15 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Bentley Continental GTC siêu sang 2008.

