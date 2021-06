Bentley Continental GT3 Pikes Peak – chiếc xe siêu sang “leo núi”

Bentley Continental GT3 Pikes Peak mới là chiếc xe đua chạy trong điều kiện khắc nghiệt nhất mà Bentley từng chế tạo và được coi là một trong những chiếc xe thuộc dự án Beyond100 đầy tham vọng của Bentley. Đây là dự án với tham vọng đưa Bentley trở thành một thương hiệu xe sang bền vững hàng đầu trên thế giới.Chiếc xe chạy bằng nhiên liệu tái tạo này sẽ tham gia giải đua Pikes Peak vào ngày 27 tháng 6.



Công nghệ sử dụng nhiên liệu tái tạo này cũng chính là công nghệ thuộc chương trình nghiên cứu hiện tại của hãng xe siêu sang Bentley nhằm thương mại hóa song song với mục tiêu điện khí hóa những mẫu xe thuộc thương hiệu. Với mục tiêu tương lại tạo ra những chiếc xe “thân thiện với môi trường”, Bentley hiện đã dần thử nghiệm và từng bước hoàn thiện những công nghệ này.



Cuộc đua này sẽ có điểm bắt đầu ở độ cao hơn 2800 mét và vạch đích sẽ kết thúc ở độ cao 4300 mét. Ở độ cao này, không khí sẽ loãng hơn một phần ba lần so với mức nước biển. Chính vì đặc thù ở môi trường này, Continental GT3 Pikes Peak đã được Bentley sửa đổi, nâng cấp với các chi tiết khí động học phù hợp, khung gầm và động cơ của chiếc xe cũng được tinh chỉnh để trở thành một chiếc Continental GT bền bỉ nhất từ trước đến nay.



Xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít đặc trưng và đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng bởi đội ngũ kỹ sư của thương hiệu để tạo ra sức mạnh lên tới 750 mã lực, mô-men xoắn ở mức 1000 Nm ở điều kiện đường xá thông thường. Khi tham gia cuộc đua, động cơ của xe có thể chạy trên mức công suất cao hơn nữa. Động cơ đã được lắp các Piston mới cũng như các thanh điều khiển mới để chuyển hóa áp suất tăng bổ sung trên 2,2 bar thành công suất và xử lý tỷ lệ áp suất động tăng lên một cách hoàn hảo.



Chính vì thế, ống nạp của xe bằng sợi carbon đã được chế tạo dày hơn và được gia cố cẩn thận so với hệ thống tiêu chuẩn. Xe được trang bị hệ thống xả Inconel tùy chỉnh được in 3D thông qua quá trình thiêu kết bằng laser của Akrapovic dẫn đến các turbo lớn hơn kết hợp với các ống thải bên ngoài, thông khí vào ống xả rất ngắn và ống pô chuyên dụng thoát khí ra phía sau bánh trước.



Động cơ của xe chạy bằng nhiên liệu đua tái tạo 98RON. Nhiên liệu này là sự pha trộn chuyên dụng của các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực đua xe và là bước đệm công nghệ để tạo ra nhiên liệu điện tử bền vững với mức giảm khí nhà kính lên đến 85%.



Động cơ hiệu suất cao đặt ra những yêu cầu bổ sung đối với hệ thống làm mát và đối với chiếc xe tham gia giải đua Pikes Peak, nhóm kỹ sư đã phát triển một hệ thống làm mát thứ cấp được lắp đặt ở phía sau xe. Các ống hút gió đã được lắp đặt thay thế cửa sổ phía sau và dẫn không khí qua bộ tản nhiệt thứ cấp thoát qua các ống dẫn trong cốp xe phía sau. Hệ thống chạy thông qua một máy bơm nước thứ cấp chuyên dụng.



Xe được trang bị hộp số tiêu chuẩn của Bentley, tuy nhiên đường kính của trục dẫn động cầu sau đã được tăng lên để đảm bảo độ bền cho xe. Hộp số của chiếc Bentley GT3 Pikes Peak bản đua này sử dụng loại dầu nhớt với công thức đặc biệt do Mobil1 tạo ra. Khung xe đã được thiết lập và điều chỉnh để phù hợp cho giải đua. Xe được trang bị các lò xo mềm nhất và thanh chống lật từ các dòng xe khác của Bentley để giúp xe có thể vận hành một cách linh hoạt, nhanh nhẹn và ổn định nhất có thể.



Với những nâng cấp về mặt ngoại thất, lực ép tổng thể của xe tăng lên 30% đồng thời duy trì sự cân bằng khí động học trước và sau tiêu chuẩn củan xe. Chiếc xe sở hữu phần cánh gió sau lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc Bentley và được đặt nằm phía trên bộ khuếch tán cỡ lớn phía sau. Để duy trì sự cân bằng khí động học từ trước ra sau, các chi tiết này được ghép nối với gói khí động học toàn diện phía trước bao gồm bộ chia hai mặt phẳng phía trước cực lớn và hầu hết các bộ phận này được làm bằng sợi nylon carbon bằng kỹ thuật sản xuất nhanh, phụ gia tại nhà máy Bentley ở Crewe.



Về diện mạo, chiếc xe sở hữu lớp áo xe đua rực rỡ kết hợp giữa hai màu đen và vàng của Roger Clark Motorsport (hãng ở Anh) với hình ảnh ngọn núi Pikes Peak đặc trưng của Bentley. Họa tiết này đã từng được sử dụng trên các biến thể Pikes Peak của Bentayga và Continental GT trong những năm tham gia giải đua trước. Chiếc xe sẽ tham gia tranh tài tại giải đua khắc nghiệt này vào ngày 27 tháng 6 sắp tới.

Video: Bentley Continental GT3 Pikes Peak – xe siêu sang “leo núi”.





