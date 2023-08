Bentley Continental GT sẽ thay thế G63 phục vụ "nóc nhà" Cường Đô la?

Sau khi bán đi chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, Cường Đô la đã tiếp tục có màn phượt, nhưng lần này anh đi cùng với "nóc nhà" và 2 vợ chồng di chuyển trên chiếc coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới. Chiếc Bentley Continental GT của Cường Đô la thuộc bản Legendary Edition, kỷ niệm 70 năm thành lập bộ phận thiết kế của hãng xe Bentley và hiện đây cũng là chiếc xe duy nhất có mặt tại Việt Nam. Đích đến trong hành trình lần này của Đàm Thu Trang và Cường Đô la là 1 trong những resort thuộc diện đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam, tạo lạc tại tỉnh Ninh Thuận. Bentley Continental GT Legendary Edition được đại lý chính hãng mang về nước vào tháng 5 năm ngoái để tìm kiếm chủ nhân và đến 3 tháng sau đó, vợ của Cường Đô la đã qua xem xe, chốt đơn và nhanh chóng. Về ngoại thất chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới của vợ chồng Cường Đô la được hoàn thiện trong màu sơn trắng Old English White từ bảng màu của bộ phận cá nhân hóa Mulliner đã có từ hơn 70 năm trước, chính xác là vào những năm 1950. Màu trắng này giúp chiếc xe Bentley Continental GT Legendary Edition trở nên rất đẳng cấp với tông màu trắng sáng. Để giúp cho ngoại thất chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới duy nhất thuộc bản Legendary Edition xuất hiện tại Việt Nam, đơn vị chính hãng chọn cho xe các chi tiết như viền cửa, viền đèn pha đèn hậu, hay các thanh nẹp bên hông và đuôi xe vốn được mạ crôm sáng bóng nay chuyển sang màu đen bóng để tăng sự tương phản cho ngoại hình xe. Chiếc xe thể thao Bentley Continental GT Legendary Edition của vợ chồng Cường Đô la còn sở hữu bộ la-zăng 5 chấu kép được sơn hai tông màu tương phản là bạc và đen trông rất lôi cuốn và bắt mắt hơn so với các bộ mâm hoài cổ 10 chấu đơn được hoàn thiện 2 màu xám và bạc đã từng xuất hiện trên hình ảnh của xe xem trước. Bước vào bên trong khoang lái, chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới nhưng thuộc bản Legendary Edition của Đàm Thu Trang được phối màu đỏ làm chủ đạo từ da bọc bảng táp lô, thành cửa cho đến trần xe. Riêng ghế ngồi được phối thêm màu kem để làm tăng sự lạ mắt khi xếp chung màu đỏ. Tất nhiên không thể thiếu các chi tiết ốp gỗ. Các tính năng nổi bật khác trong nội thất của Bentley Continental GT siêu sang bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình xoay Rotating Display do Bentley phát triển tích hợp màn hình cảm ứng 12,3 inch là tính năng tùy chọn cũng được trang bị trên chiếc Continental GT V8 này. Vô-lăng 3 chấu tròn vo bọc da 2 màu đen trắng, tích hợp lẫy chuyển số thể thao và nhiều phím bấm hỗ trợ người lái. Là phiên bản kỉ niệm 100 năm nên nội thất có nhiều chi tiết kim loại được sơn viền vàng, trong đó có logo chữ B gắn trên đỉnh cần số. Động cơ trên Bentley Continental GT V8 thế hệ mới vẫn là trái tim V8, dung tích 4.0 lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới bản Legendary Edition duy nhất tại Việt Nam có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h.Giá xe Bentley Continental GT thế hệ mới bản Legendary Edition của Cường Đo la tại thị trường Việt nam bán ra chính hãng dự đoán không dưới 20 tỷ đồng. Xe sở hữu biển số khá dễ nhớ, với 2 con số cuối cùng là cặp 33 đẹp mắt. Trong dân gian, con số 3 còn được đọc là tam hoặc là tài, mang biểu tượng về tài lộc, của cải. Ngoài ra, nhiều người còn quan niệm xem biển số đuôi 33 sẽ kết hợp với con số đầu tiên là gì để từ đó mới cho ra ý nghĩa của biển, trong lần này, chiếc xe Bentley Continental GT có biển số đuôi là 633, vận mệnh của dãy số này là chiếc xe sẽ đem tới tài lộc vui may, hỷ tín cho chủ nhân. Tất nhiên đây hoàn toàn là mang ý nghĩa phong thủy, không phải mê tín. Video: "Soi" bộ sưu tập siêu xe của tay chơi Cường Đô la.

