Bentley Bentayga S thêm màu mới lấy cảm hứng từ “Mẹ thiên nhiên”

Bốn chủ đề phối màu nổi bật trên Bentley Bentayga S 2024 mới được lấy cảm hứng từ những sắc thái hoa từ thế giới tự nhiên, mỗi chủ đề phản ánh những gam màu đặc biệt từ thế giới tự nhiên. Đi kèm với gói nâng cấp ngoại thất Bentley Bentayga S Curated by Mulliner, thương hiệu cũng cho ra mắt thêm cả gói phối màu nội thất theo chủ đề nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về những mẫu xe cá nhân hóa. Tất cả những gói phối màu này đều được tạo ra bởi Nhóm thiết kế Mulliner, bộ phận chuyên đem tới những phiên bản đặc biệt cũng như những trang bị độc đáo trên những chiếc xe Bentley. Bên cạnh những trang bị về nghệ thuật, gói “Curated by Mulliner” cũng đi kèm với một loạt nâng cấp về công nghệ và tính năng hỗ trợ người lái giúp đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dùng. Từng tông màu đều đã được đội ngũ thiết kế Mulliner lựa chọn kỹ lưỡng, điển hình như “Magenta” được lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn màu tím được cho là đại diện cho danh dự và sự tôn trọng, sự sang trọng, phẩm giá và quyền lực. Màu “Glacier Blue” được lấy cảm hứng bởi bông thược dược màu xanh thường gắn liền với sự yên bình và sang trọng. Tông màu “Azimuth Blue” lại được tạo ra những bông hoa Hortensia màu xanh gắn liền với sự bình yên và thanh thản. Màu “Cherry Blossom” lại được lấy cảm hứng từ chính loài hoa anh đào của Nhật Bản, biểu tượng của mùa xuân và sự tươi mới. Mỗi màu trong số 4 chủ đề màu này sẽ làm nổi bật một cách trang nhã các chi tiết trong khoang nội thất của Bentayga S. Một số chi tiết được trang bị màu sắc nổi bật như nan vô lăng, các chi tiết trên cần số hay các chi tiết bọc da trên bảng điều khiển. Xe cũng được trang bị phần đèn chào mừng “Curated by Mulliner” chiếu sáng, ghế bọc da tạo điểm nhấn và thảm trải sàn Mulliner với đường viền tương phản. Các gói nội thất phải đi kèm cũng được trang bị thêm đèn chào mừng LED và bàn đạp ốp nhôm thể thao, kính cách âm phía sau. Những mẫu xe này còn được trang bị mâm xe cỡ lớn với kích thước 22 inch được sơn đen cùng logo mâm xe tự cân bằng, giúp logo mâm xe đứng yên kể cả khi xe lăn bánh. Bên cạnh 4 gói nâng cấp nội thất ấn tượng, khách hàng cũng có thể tùy chọn gói nâng cấp Exterior Styling Package. Người dùng có thể lựa chọn thêm các đường sọc nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế cho gương chiếu hậu ngoại thất cũng như bộ body kit nhằm tăng thêm nét cá tính cho thiết kế bắt mắt của Bentayga. Các phiên bản này còn được nâng cấp thêm với các tính năng cải tiến mới về tiện nghi của ghế bao gồm tính năng điều chỉnh tư thế ngồi và điều hòa tự động cho ghế để đem tới cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn tốt nhất cho người ngồi. Xe cũng được trang bị thêm hệ thống điều hòa không khí cải tiến, tự động bật tắt chế độ lọc không khí khi cần thiết. Hệ thống tiên tiến này cũng hoạt dộng thông qua các thông tin trên dữ liệu bản đồ để phát hiện các đường hầm có thể có mức độ ô nhiễm cao hơn, từ đây tự động kích hoạt tính năng này. Xe được trang bị bảng điều khiển dành cho người lái mới cung cấp hình ảnh trực quan theo thời gian thực về cung đường phía trước và mô tả các vật thể dưới dạng 3D.Bentley Bentayga S 2024 màu mới còn sở hữu các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao bao gồm Hỗ trợ đỗ xe thông minh, Đỗ xe từ xa thông qua ứng dụng My Bentley, Chế độ xem xung quanh 3D đem tới cho người lái một trải nghiệm đẳng cấp hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe. Video: Chi tiết Bentley Bentayga S 2024 mới.

