Bentley Bentayga First Edition chạy 2 năm, đại gia Hà Nội lỗ 5 tỷ đồng

Theo tìm hiểu gần đây trên thị trường xe cũ xuất hiện loạt bài đăng rao bán một chiếc Bentley Bentaga First Edition đã qua sử dụng với giá bán khiến nhiều người khá bất ngờ. Thông tin người bán đăng tải cho biết, chiếc Bentley Bentaga First Edition này thuộc đời 2021 và được đăng ký lần đầu năm 2022. Xe hiện có ODO dừng ở mức 5.000 km và mức giá người bán mong muốn “sang tay” là khoảng 14,5 tỷ đồng. Trong khi đó, vào thời điểm mới về Việt Nam, SUV siêu sang Bentley Bentaga First Edition được niêm yết chính hãng với giá 18,186 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn, nâng cấp bên trong. Và để có thể “lăn bánh” chiếc xe hạng sang này, ước tính chủ sở hữu phải bỏ ra số tiền khoảng 19,5 tỷ đồng. Như vậy sau khoảng 2 năm sử dụng, mức khấu hao của xe vào khoảng 26% giá trị ban đầu, tương đương khoảng 5 tỷ đồng. Tham khảo trên thị trường xe cũ có thể thấy rằng mẫu xe Bentley Bentayga đa phần sẽ mất giá từ 2-3 tỷ đồng mỗi năm. Thậm chí, những chiếc Bentayga sản xuất năm 2017 hiện nay chỉ có giá 6,8 tỷ đồng, mất giá khoảng 13,2 tỷ đồng sau 7 năm sử dụng. Chiếc Bentley Bentaga First Edition trong bài sở hữu nước sơn ngoại thất màu đỏ nâu khá lạ mắt. Nhìn chung tổng thể xe vẫn còn khá mới do chủ nhân ít sử dụng. So với phiên bản tiền nhiệm, Bentley Bentayga First Edition 2021 là một phiên bản nâng cấp với một số thay đổi dễ thấy. Đầu tiên là bộ mặt ca-lăng và các khe hút gió ở cản dưới đều được sơn đen và thiết kế dạng mắt cáo, hệ thống đèn chiếu sáng pha lê tuyệt đẹp hay mâm xe đa chấu sơn 2 màu tương phải. Tiếp tới, cụm đèn hậu trên Bentley Bentayga 2021 đã được tinh chỉnh lại hình oval mỏng và điệu hơn so với trước đây. Đối với khoang cabin, toàn bộ khu vực bảng điều khiển trung tâm đã được thiết kế lại và mang thiên hướng hiện đại, bắt mắt hơn. Nổi bật ở khu vực này là một màn hình giải trí kích thước 10.9 inch, vô-lăng mới tương tự kiểu của mẫu Continental Flying Spur hay GT... Nội thất chiếc xe trong bài được bọc da mang tông màu cam Hermes kết hợp màu nâu trầm, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng, đẳng cấp của Bentley Bentayga First Edition. Bên dưới nắp ca-pô, siêu phẩm Bentley Bentayga First Edition đời 2021 này sử dụng động cơ xăng V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 542 mã lực và 770 Nm mô-men xoắn. Từ đó, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 4.5 giây trước khi chạm mốc 289 km/h. Video: Đánh giá Bentley Bentayga First Edition tại Việt Nam.

