Bentley Bentayga EWB Azure từ 25 tỷ về Việt Nam có gì thú vị?

Nhu cầu mua xe ôtô sẽ tùy từng người, phân khúc, có nhóm người chỉ cần mua 1 chiếc xe che nắng che mua, người thì mua xe về chạy dịch vụ, nhóm khách hàng dư dả hơn thì mua xe sang trải nghiệm, còn giới siêu giàu thì mua cả 1 khách sạn thu nhỏ có thể di chuyển trên đường, ở phân khúc này, Bentley hay Rolls-Royce đang làm rất tốt, dù đó là xe sedan hay SUV hoặc cả xe Coupe. Giữa 3 lựa chọn trên, SUV vẫn là thứ gì đó rất đáng để trải nghiệm, khoảng sáng gầm cao, tầm nhìn tốt, và tất nhiên, với chiều cao ấn tượng, hãng sẽ nhét đủ thứ để phục vụ khách. Và nếu ví 1 chiếc xe như khách sạn thu nhỏ, Bentley Bentayga EWB Azure siêu sang xứng đáng nhận được 5 sao nhờ thiết kế và quan trọng, nội thất rất đẳng cấp. Khi Bentley mở đầu xu hướng cho trào lưu SUV siêu sang, họ đã rất thành công với những Bentayga bản tiêu chuẩn hay First Edition, doanh số tăng vù vù, đơn hàng thì kín cả vài năm sau đó, thành công này là trái ngọt cho việc dám mở đầu, khác biệt và duy nhất. Và tất nhiên, miếng bánh nào ngon thì ai cũng muốn nhảy vào, hết Rolls-Royce với Cullinan rồi đến lượt Mercedes-Benz với Maybach GLS. Bentley đã cố nhồi thêm rất nhiều phiên bản cho Bentayga, và vào tháng 5 năm 2022, Bentley Bentayga Extended Wheelbase ra mắt là đỉnh cao của thiết kế xe SUV siêu sang Thậm chí, hãng xe Anh quốc còn tuyên bố khá hùng hồn, Bentley Bentayga EWB nhằm thay thế Bentley Mulsanne, dù cả 2 chiếc xe này thuộc phân khúc khác nhau, nhưng ngụ ý của hãng, anh nào đã ngồi Bentley Mulsanne rồi, lên Bentley Bentayga EWB chỉ có sướng, vì dài, cao và êm hơn. Cụ thể, Bentley Bentayga EWB Azure được kéo chân dài ra thêm 180 mm, nhờ đó, mang đến nội thất rộng rãi hơn, tiếp đến là logo Azure xuất hiện ngay sau bánh xe trước, trên thanh nẹp mạ crôm chạy hết bên hông xe, dễ nhận ra so với bản tiêu chuẩn. Việc được kéo dài thêm 180 mm đã giúp cho khoang hành khách của Bentley Bentayga vốn đã thoải mái, đủ thứ trang bị thì nay trên bản EWB Azure, nó còn đẳng cấp hơn nhiều. Đầu tiên, hãng xe siêu sang Anh quốc đưa thêm lựa chọn kiểu ghế Bentley Airline Seat cho hàng ghế sau của xe. Sau cùng là bộ mâm xe có kích thước 22 inch tiêu chuẩn có thiết kế độc quyền dành riêng cho Azure, cùng các tùy chọn 21 inch và 22 inch với 5 chấu nổi bật, cho đến nắp bình nhiên liệu và nắp dầu động cơ được chế tác với hiệu ứng sáng bóng như đá quý. Nói một cách dân dã nhất, nóc nhà muốn xem phim và thay vì phải chọn rạp gần nhất, hàng ghế sau của Bentley Bentayga EWB Azure có thể biến thành 1 rạp chiếu phim di động. Còn đi sâu hơn, đây là loại ghế hàng không hạng thương gia Bentley Airline Seat Specification sở hữu khả năng cảm biến nhiệt độ tự động đầu tiên trên thế giới Ngoài ra, tính năng Seat Auto Climate cho phép hành khách chọn mức nhiệt độ mong muốn thông qua 6 cấp độ khác nhau. Cả nhiệt độ bề mặt và độ ẩm trên ghế đều được điều chỉnh phù hợp cho sức khỏe người ngồi. Để tạo sự thư giãn tuyệt đối, hàng ghế sau có thể ngả tới 40 độ, mức độ ngả ghế có thể được tùy chỉnh thông qua Touch Screen Remote, một thiết bị điều khiển cầm tay của Bentley để sử dụng các chức năng xe từ hàng ghế sau thông qua màn hình cảm ứng. Tiếp đến, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB Azure còn có các tính năng tùy chọn như hệ thống âm thanh Naim for Bentley đáp ứng chất lượng âm thanh cho các audiophile, cho đến bàn dã ngoại có thể gấp gọn phía cốp sau. Tùy chọn hệ thống giải trí phía sau Bentley Rear Entertainment cho phép hành khách sử dụng màn hình 10,1 inch gắn sau lưng ghế trước để theo dõi các nội dung từ thiết bị di động cá nhân. Hay chức năng sưởi cửa sau và sưởi tựa tay trung tâm. Đèn nội thất mang tên Bentley Diamond Illumination (nơi ánh sáng được phát ra dưới lớp da cao cấp có họa tiết kim cương trên cánh cửa). Là 1 chiếc xe SUV siêu sang, nhưng Bentley Bentayga EWB Azure vẫn sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, cụ thể xe được trang bị động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sẽ sản sinh ra công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Nội công này sẽ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, giúp xe Bentley Bentayga EWB Azure có khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Xe cũng được trang bị hệ thống đánh lái bốn bánh điện tử, ở tốc độ cao, hệ thống xoay nhẹ hướng di chuyển bánh sau theo phương song song với hướng đánh lái bánh trước của người điều khiển. Việc đặt mua xe Bentley Bentayga EWB Azure chính hãng có thể khiến khách hàng phải chờ đợi từ 6 tháng đến hơn 1 năm, nhưng hiện tại, trên thị trường đang có sẵn 1 xe Bentley Bentayga EWB Azure mới tinh, nhập khẩu chính hãng, ngoại thất sơn màu đen, cùng nhiều chi tiết mạ crôm. Nội thất bọc màu da bò, bản này chỉ có 4 ghế, vì hàng ghế sau theo phong cách thương gia. Và giá bán cho chiếc xe siêu sang này được chào là 25 tỷ đồng. Trong khi đó, giá xe Bentley Bentayga EWB Azure chưa gồm tùy chọn từ hãng đã từ 21 tỷ đồng. Video: Bentley Bentayga EWB Azure ra mắt khách hàng Việt.

