Beijing X55 2024 từ 651 triệu đồng, có về Việt Nam đấu Mazda CX-5?

Beijing (BAIC) X55 thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Sau hơn 1 năm, mẫu SUV cỡ C này đã cập bến Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Malaysia. Tại thị trường Malaysia, Beijing X55 2024 mới có 2 phiên bản là Standard và Premium. Giá xe Beijing X55 2024 dự kiến cho 2 phiên bản lần lượt là khoảng 120.000 RM (651 triệu đồng) và 140.000 RM (760 triệu đồng). Như vậy, xe có giá rẻ hơn những đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V (từ 159.900 - 195.000 RM) và Mazda CX-5 (144.469 - 188.760 RM).Beijing X55 tại Malaysia không phải là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Thay vào đó, xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Melaka, Malaysia, và bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm nay. Beijing X55 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.620 x 1.886 x 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. So với người anh em cùng thương hiệu và cùng phân khúc là Beijing X7, mẫu xe này ngắn hơn 135 mm, hẹp hơn 6 mm, thấp hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 65 mm. Bên cạnh kích thước, Beijing X55 còn có một đặc điểm nhận dạng khác của phân khúc SUV cỡ C, đó là hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau. Bên ngoài, Beijing X55 được thiết kế theo phong cách sắc sảo và trẻ trung. Xe được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm phía trên và đèn pha chính nằm thấp bên dưới. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe có thiết kế mỏng và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Tuy là xe xăng nhưng mẫu SUV cỡ C này lại được trang bị lưới tản nhiệt dưới đóng kín như ô tô điện. Lưới tản nhiệt này có thiết kế không viền và mắt lưới hình quả trám, sơn cùng màu thân xe, gợi liên tưởng đến Lexus RX. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm cỡ lớn, nắp ca-pô dập gân nổi bật, đường chân kính mạ crôm, tay nắm cửa ẩn giống ô tô điện, vành hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy kính, cánh gió mui chia đôi tạo cảm giác thể thao và cửa cốp đóng/mở điện. Bản Luxury sẽ được trang bị vành hợp kim 19 inch. Tiến vào khu vực nội thất, người dùng sẽ được chào đón bằng phong cách thiết kế tối giản với mặt táp-lô mượt mà, đi kèm cửa gió điều hòa hình chữ "L" ở hai đầu. Xe được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10 inch. Tuy nhiên, màn hình thông tin giải trí của xe lại không hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bản tiêu chuẩn của xe được trang bị ghế bọc bằng chất liệu PU, vô lăng bọc da, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây Hệ thống âm thanh 6 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói tự động và khởi động nút bấm. Trong khi đó, bản cao cấp có thêm ghế bọc da, ghế trước sưởi/làm mát, hệ thống đèn viền trang trí nội thất và hệ thống âm thanh 8 loa. Trang bị an toàn của xe cũng khá đầy đủ với camera 360 độ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo điểm mù. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường và phanh khẩn cấp tự động không được trang bị cho xe. "Trái tim" của Beijing X55 tại thị trường Malaysia là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 305 Nm tại dải tua máy từ 1.500 - 4.500 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Xe tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,2 lít/100 km. Beijing X55 thế hệ mới là mẫu xe được không ít khách hàng Việt Nam mong chờ. Tuy nhiên, khả năng mẫu xe này được bán chính hãng tại Việt Nam hiện vẫn còn bị bỏ ngỏ. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Beijing X55 của Trung Quốc.

