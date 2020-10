Bán tải SsangYong chạy 10 năm, hơn 400 triệu tại Việt Nam

Chiếc SsangYong Actyon Sport đời 2010 nhập Hàn và thời điểm điểm nó đã 10 năm tuổi. So với các mẫu xe bán tải Nhật và Mỹ cùng đời, thiết kế ngoại thất của SsangYong Actyon Sport trông khá lập dị, nếu không “cảm” được thiết kế của SsangYong Actyon Sport thì hãy bỏ qua nó. Bán tải SsangYong Actyon Sport mang nhiều ưu điểm độc đáo khác nằm ở động có có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt, hệ thống treo êm ái so với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung. SsangYong Actyon Sports sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0 lít tăng áp, cho công suất tối đa 139 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 310Nm tại 1.800 vòng/phút. Động cơ dầu 2.0L này có nguồn gốc từ Mercedes-Benz, khi hãng SsangYong từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác kỹ thuật với Mercedes-Benz. Theo nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 8,1 – 8,7 lít/100km, khá tiết kiệm nhiên liệu phù hợp để phục vụ cho gia đình hay đi lại hằng ngày. SsangYong Actyon Sport sở hữu kích thước (Dài x Rộng x Cao) lần lượt là: 4.965 x 1.900 x 1.755, nhìn chung kích thước của Actyon Sport ngắn và thấp hơn so với nhiều dòng bán tải cỡ trung phổ biến khác. Bên cạnh đó, SsangYong Actyon Sports còn có thế mạnh ở độ êm ái, thoải mái vì không sử dụng hệ thống treo phía sau dạng lá nhíp, mà sử dụng hệ thống treo liên kết đa điểm (5 liên kết) tương tự các mẫu xe SUV. Chính vì thế, tải trọng của SsangYong Actyon Sports chỉ khoảng khoảng 400kg. Đối với nhu cầu sử dụng phục vụ cho gia đình, người dùng bán tải hiếm khi chở nặng hơn 500kg. Chưa hết, SsangYong Actyon Sports sử dụng phanh đĩa ở phía sau, một trang bị hiếm thấy trên xe bán tải cỡ trung đến từ Nhật và Mỹ. Nội thất được trang đơn giản với cửa chỉnh điện, gương chỉnh điện, hệ thống âm thanh CD sử dụng 4 loa, nút điều kiều khiển tích hợp trên vô lăng. Trang bị an toàn với túi khí phía trước, phanh ABS, hàng ghế sau tuy rộng rải khá thoải mái với hệ thống treo đa liên kết, nhưng nó không có neo ghế trẻ em... Hiện tại trên thị trường xe cũ, giá xe bán tải SsangYong Actyon Sport đời 2010 khoảng dưới 400 triệu đồng, tuy nhiên nó khá hiếm khi được rao bán trên thị trường xe cũ. Hiện tại, “đàn em” nối tiếp SsangYong Actyon Sport chính là mẫu bán tải SsangYong Musso đang được bán ở nhiều thị trường như quê nhà hay ở châu Âu. Video: Giới thiệu chi tiết xe bán tải SsangYong Actyon Sport.

