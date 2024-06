Audi Q8 e-tron từ 3,8 tỷ tại Việt Nam, rẻ hơn Mercedes EQE SUV

Audi Q8 e-tron 2024 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 1 phiên bản Q8 e-tron 55 quattro Advanced. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.915 x 1.935 x 1.633 mm và trục cơ sở dài 2.923 mm, nhỉnh hơn một chút so với EQE 500 đang bán tại Việt Nam (4.874 x 1.920 x 1.677 mm). Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe SUV điện Audi Q8 e-tron 2024 có kiểu dáng mềm mại, hiện đại hơn hẳn so với phiên bản Q8 thông thường. Đường nét bo cong được áp dụng trên cụm đèn LED ma trận phía trước, đèn hậu LED và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Phần đuôi của mẫu xe SUV điện Q8 e-tron nhà Audi nổi bật là cụm đèn hậu LED hoàn toàn với dải đèn kéo dài toàn bộ chiều ngang làm điểm nhấn. Mâm xe kích thước 21inch 5 cánh màu xám Graphite thiết kế khí động học, đi kèm bộ lốp 265/45R21. Là một mẫu SUV điện danh tiếng của Audi, Q8 e-tron giới thiệu nhận diện thương hiệu mới với thiết kế hai chiều tối giản của biểu tượng bốn vòng tròn. Tên xe được in trên trụ B cũng là một điểm nhấn mới. Sự thay đổi này làm nổi bật thiết kế xu hướng tương lai của Q8 e-tron, khiến nó trở nên ấn tượng hơn. Bên trong khoang nội thất, Audi Q8 e-tron được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hai màn hình lớn ở trung tâm táp-lô (10,1 inch và 8,6 inch), hệ điều hành MMI, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 17 loa, điều hòa tự động 4 vùng và cửa sổ trời lớn. Xe có cấu hình 5 chỗ với 2 hàng ghế. Ghế ngồi bọc da Valcona. Hàng ghế trước chỉnh điện, có tính năng sưởi, nhớ vị trí ghế lái. Với trục cơ sở dài 2.928 mm, khoang hành khách sau của xe trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn nhờ vào cửa sổ trời toàn cảnh. Vị trí này cũng đầy đủ các tiện nghi như cổng sạc phụ trợ, điều khiển điều hòa độc lập… Dung tích tiêu chuẩn khoang hành lý của Audi Q8 e-tron đạt 569 lít, có thể mở rộng lên 1.637 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Mẫu SUV thuần điện này còn bổ sung khoang hành lý bên dưới nắp capo phía trước lên đến 62 lít, có thể sử dụng để cất giữ bộ dụng cụ sửa xe và cáp sạc di động. Khách hàng còn có thể bổ sung thêm các tùy chọn như Hiển thị thông tin trên kính chắn gió Head-up display (HUD); Ốp bệ cửa bằng nhôm ở phía trước và phía sau, phát sáng; Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động nâng cao; Tính năng tự động di chuyển ra/vào ô đậu xe; Giá treo tường cho bộ sạc nhỏ gọn theo xe; Camera đa chức năng. Phiên bản bán tại Việt Nam trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 408 mã lực và mô men xoắn cực đại 664Nm, kết hợp hệ thống dẫn động 4 bánh Quattro. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,6 giây. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,6 giây và giảm còn 5,6 giây khi bật chế độ Boost. Tốc độ tối đa đạt 200km/h. Bộ pin của Q8 e-tron dung lượng 114 kWh, cho quãng đường di chuyển lên đến 582km sau 1 lần sạc (WLTP). Đạt được quãng đường di chuyển này, Audi đã tối ưu hoá năng lượng với công nghệ kiểm soát năng lượng thế hệ mới, hệ số cản gió thấp với 0,27cd.Audi Q8 e-Tron tương thích với cả sạc nhanh và sạc chậm. Với trạm sạc DC công suât 170 kW, xe có thể sạc pin 10 - 80% chỉ trong 31 phút, bổ sung quãng đường di chuyển tối đa 420 km. Còn với sạc AC 11 kW sẽ cần khoảng 10 tiếng để sạc đầy và trong khoảng 5 tiếng với bộ sạc AC 22 kW. Ngoài ra, xe còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng. Cơ cấu này cho phép khoảng sáng gầm của xe có thể thay đổi tối đa đến 76 mm. Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC) kết hợp cùng hệ thống treo giúp chiếc xe linh hoạt hơn khi xử lý những góc cua gắt. Mức giá xe Audi Q8 e-tron tại Việt Nam được mở bán chính hãng với mức khởi điểm từ 3,8 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với những dự đoán trước đây. Mức giá này cạnh tranh hơn so với Mercedes EQE SUV đang bán ra là 3,99 tỷ, Mercedes EQS SUV là 4,99 tỷ và Porsche Macan EV 4,18 tỷ đồng. Video: Đánh giá nhanh xe điện Audi Q8 e-tron vừa ra mắt Việt Nam.

