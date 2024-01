Chi tiết SUV điện Audi Q8 e-tron Dakar bản off-road giá 3,2 tỷ đồng

Audi là hãng xe luôn thích tạo ra các phiên bản đặc biệt của những dòng sản phẩm hiện có và Audi Q8 e-tron Dakar bản off-road năm trong số đò. Cụ thể mẫu xe mới nhất được áp dụng là chiếc SUV chạy điện Q8 e-tron, vốn đang là dòng xe bán chạy bậc nhất của nhà sản xuất đến từ Ingolstadt và vừa được chuyển sang đời mới 2024 vào tháng 3 năm ngoái. Phiên bản đặc biệt Audi Q8 e-tron edition Dakar 2024 mới lần này là Q8 e-tron Dakar, lấy cảm hứng từ chiếc RS Q e-tron, mẫu xe được Audi Sport thiết kế để tranh tài trong cuộc đua Dakar Rally và liên tục cải tiến trong vài năm qua. Phiên bản đặc biệt này dựa trên Q8 55 e-tron, vận hành bằng 2 mô-tơ điện truyền sức kéo đến cả 4 bánh xe với công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 Nm. Xe trang bị pin dung lượng tổng 114 kWh, trong đó 106 kWh là phần có thể sử dụng được để cung cấp năng lượng, mang đến phạm vi hoạt động khoảng 459 km theo chu trình EPA. Trên hình ảnh minh họa chính thức do Audi phát hành, có thể thấy chiếc Q8 e-tron Dakar mang trên mình màu sơn đen ánh kim Mythos Black và được trang trí bởi các họa tiết decal tùy chọn. Audi cho biết họ dự định sản xuất chỉ 1.000 chiếc Q8 e-tron Dakar và trong đó chỉ 99 chiếc được dán decal. Ngoài ra, khách hàng còn có thể chọn xe với màu sơn be ánh kim Siam Beige hoặc xám Magnetic Gray. So với Q8 e-tron tiêu chuẩn, những chiếc bản đặc biệt Dakar này được tinh chỉnh để gia tăng khoảng sáng gầm xe thêm 31 mm nữa. Chúng cũng được lắp đặt sẵn bộ lốp địa hình General Grabber AT3, vừa đảm bảo khả năng vận hành vừa củng cố cho vẻ ngoài hầm hố hơn. Cũng đáng chú ý không kém là bộ giá nóc, chính là loại đang được dùng trên chiếc Porsche 911 Dakar. Điều này không có gì lạ bởi Audi và Porsche đều là các nhãn hiệu thuộc cùng tập đoàn Volkswagen, trước giờ đều có thể dễ dàng chia sẻ khá nhiều thành phần trên các mẫu xe của nhau. Xe được bán ra tại thị trường châu Âu, mức giá xe Audi Q8 e-tron edition Dakar 2024 khởi điểm từ 120.000 euro (3,2 tỷ đồng), nếu chọn dán thêm decal trang trí ngoại thất thì giá xe sẽ tăng thêm 10.000 euro (267 triệu đồng) nữa. Video: Giới thiệu SUV điện Audi Q8 e-tron Dakar bản off-road.

