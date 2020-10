Audi e-tron Sportback bán ra từ 4,6 tỷ đồng tại Thái Lan

Sau khi ra mắt e-tron, hãng xe sang Đưc tiếp tục giới thiệu Audi e-tron Sportback 2021 mới tại thị trường Thái Lan. Tại đây, mẫu xe điện này chỉ được bán với phiên bản e-tron Sportback 55 quattro S line. thêm cánh gió sau, viền cửa bằng nhôm và cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện. Tương tự phiên bản tại châu Âu, Audi e-tron Sportback 55 quattro S line tại Thái Lan đi kèm bộ mâm 21 inch, hệ thống đèn LED ma trận kỹ thuật số và hệ thống treo thể thao. Với gói S line, e-tron có Đèn LED ma trận này sử dụng các máy chiếu tia laser độ phân giải cao, không gây chói cho phương tiện đối diện. Phiên bản này có 6 tùy chọn màu ngoại thất, gồm trắng ánh kim, bạc Floret, đen Mythos, xám Daytona, vàng nhạt Siam và xanh Antigua. Ở bên trong, chiếc SUV có ghế ngồi được bọc da Valcona, hàng ghế trước kiểu thể thao của S line, vô-lăng D-cut bọc da của S line tích hợp lẫy chuyển số. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 8,6 inch, dàn âm thanh cao cấp của Bang & Olufsen và kết nối với điện thoại. Các công nghệ hỗ trợ của e-tron Sportback 55 quattro S line gồm kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường, camera hỗ trợ đỗ xe phía sau. Audi e-tron Sportback 55 quattro S line sử dụng 2 động cơ điện, sản sinh công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 561 Nm. Khi kích hoạt chế độ S Mode, mẫu xe điện có thể đạt công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 664 Nm. Đi kèm gói pin 95 kWh, chiếc SUV điện có thể di chuyển quãng đường 463 km với một lần sạc đầy. Tại Thái Lan, giá xe Audi e-tron Sportback được phân phối với mức từ 5,3 triệu baht, tương đương 170.000 USD - đắt hơn 10.000 USD so với e-tron tiêu chuẩn. Audi e-tron Sportback là phiên bản thể thao của e-tron - mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe Đức. So với e-tron, e-tron Sportback có kiểu dáng thể thao hơn với ngoại hình SUV lai coupe. Ở đầu xe, e-tron Sportback có lưới tản nhiệt dạng Singleframe màu xám và các khe hút gió thể thao. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt và các khe hút gió của xe chỉ mang tính thẩm mỹ chứ không có chức năng làm mát do đây là mẫu xe thuần điện. Điểm khác biệt giữa e-tron và e-tron Sportback nằm ở phần đuôi xe. Từ cột B, mui xe của e-tron Sportback thấp dần về sau, tạo nên vẻ thể thao cho chiếc SUV này. Còn lại, cản sau được thiết kế cứng cáp, hệ thống khuếch tán thể thao và hệ thống ống xả được loại bỏ. Video: Chi tiết SUV hạng sang chạy điện Audi e-tron Sportback 2021.

