Audi A7 Sportback 2024 đầu tiên về Việt nam, khoảng 2,99 tỷ đồng

Theo tư vấn bán hàng, mức giá xe Audi A7 Sportback 2024 tham khảo là 2,99 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải giá bán chính thức của xe bởi phía Audi Việt Nam vẫn chưa xác nhận. Mức giá này được cho là thấp hơn đáng kể so với bản cũ và thậm chí còn ngang với Mercedes-Benz E 300 (2,89 tỷ đồng). Trong khi đó, mẫu xe sedan Audi A7 Sportback hạng sang ở phân khúc cao hơn E 300 và là xe nhập châu Âu. Sở dĩ có mức giá thấp như vậy là do xe đã được thay đổi động cơ so với phiên bản cũ. Cung cấp sức mạnh cho Audi A7 Sportback 2024 tại Việt Nam giờ đây chỉ là loại I4 2.0L tăng áp cho công suất 245 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm. Động cơ đi cùng hộp số 7 cấp S Tronic và hệ dẫn động FWD. Về thiết kế, Audi A7 Sportback 2024 sở hữu lưới tản nhiệt mới thể thao và khỏe khoắn hơn, đi cùng cụm đèn phía trước là loại Matrix cao cấp. Xe có bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch phối 2 tông màu. Về nội thất, bên trong khoang cabin của A7 Sportback mới vẫn sở hữu những trang bị tiện ích cao cấp, hiện đại như: 3 màn hình lớn ở phía trước, màn hình chính có kích thước 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh là Bang & Olufsen 16 loa 3D. Cốp xe mở điện, có đá cốp mở rảnh tay… Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế thể thao và động cơ mạnh mẽ, Audi A7 Sportback 2024 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe sedan hạng sang tại Việt Nam. Video: Trải nghiệm đánh giá xe sang Audi A7 tại Việt Nam.

