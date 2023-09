Aston Martin DBX 707 hơn 21 tỷ của đại gia sở hữu dàn xe nghìn tỷ

Trong Trong số những mẫu xe SUV gầm cao đắt nhất Việt Nam, ngoài Lamborghini với Urus, Aston Martin DBX và DBX 707, Ferrari đã kịp ra mắt Purosangue, đó còn chưa kể 2 ông lớn chuyên sản xuất xe siêu sang là Rolls-Royce với xe Cullinan và Bentley cùng Bentayga rất nhiều bản. Thú vị là dù ra mắt sau, nhưng Aston Martin và Ferrari hiện đang là 2 hãng xe có chiếc SUV nhanh và mạnh nhất thế giới, trong khi Ferrari Purosangue đang chờ đơn hàng đầu tiên về Việt Nam để bàn giao cho khách hàng thì Aston Martin DBX 707 tại Việt Nam đã có ít nhất 3 xe được nhập về, tất cả đều theo diện chính hãng. Chiếc xe Aston Martin DBX 707 chính hãng trong bài viết này là xe thứ 3 về nước, nhưng thú vị ở chỗ, chủ nhân sở hữu lại cũng là người đầu tiên đặt mua xe Aston Martin DBX 707 đầu tiên tại Việt Nam. Vì lẽ đó, ông hiện đang có đến 2 chiếc siêu SUV Aston Martin DBX 707 trong bộ sưu tập xe của mình, và nếu 1 người nào đó mua 2 chiếc xe cùng phiên bản, thì chắc chắn đó phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.Đây cũng là lần đầu tiên, nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam xuống phố cùng với chiếc xe Aston Martin DBX 707. Chiếc xe ông mua từ tháng 7 đầu năm nay với mức giá không dưới 21 tỷ đồng. So với xe đầu tiên mang ngoại thất đen nhám, có mã Q Satin Jet Black, thì xe thứ 2 lại sở hữu màu Satin Titanium Grey, cũng là màu nhám nhưng là xanh xám, rất giống bộ áo các mẫu máy bay chiến đấu, cũng là 1 trong nhiều bộ áo ruột trên các siêu xe, xe thể thao và SUV của "Qua" Vũ. Lý do cho việc có đến 2 chiếc siêu SUV Aston Martin DBX 707 nằm trong bộ sưu tập xe trị giá lên đến hơn nghìn tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, là vì, đây là chiếc SUV mạnh và nhanh thứ 2 thế giới, chỉ sau siêu xe gầm cao Ferrari Purosangue, nhưng cần nhớ 1 điều, Aston Martin DBX 707 chỉ dùng máy V8, dung tích 4.0 lít, khá khiêm tốn so với máy V12, dung tích 6.5 lít của Ferrari Purosangue. Dù vậy, công suất tối đa của Aston Martin DBX 707 tạo ra từ động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép là 697 mã lực, chỉ thua Ferrari Purosangue đúng 18 mã lực, công bằng hơn nếu so với Lamborghini Urus S cũng sử dụng máy V8, dung tích 4.0 lít chỉ cho ra 657 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe Aston Martin DBX 707 lên đến 900 Nm, như vậy, chiếc xe hiệu suất cao này đã tăng 155 hp và 200 Nm so với xe Aston Martin DBX tiêu chuẩn, qua đó, cũng là chiếc SUV có động cơ V8 mạnh nhất thế giới. Động cơ trên chiếc xe SUV hạng sang Aston Martin DBX 707 mới được ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái sẽ được kết hợp cùng hộp số 9 cấp ly hợp kép ngâm dầu, và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới, nhờ đó, chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện chỉ cần chưa đến thời gian 3,3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Nội thất của Aston Martin DBX 707 không có nhiều thay đổi so với bản tiêu chuẩn ngoài một số nút bấm mới về chế độ của hệ thống treo, ESP, chế độ chọn sang số tự động hoặc số sàn và chế độ ống xả thể thao. Một trang bị khác trên DBX 707 giúp xe trở nên trẻ trung hơn chính là việc ghế thể thao tiêu chuẩn với chức năng sưởi và chỉnh điện 16 hướng. Có 3 lựa chọn về phong cách nội thất, kết hợp giữa da và vật liệu đắt tiền Alcantara cùng carbon thay vì chỉ 1 màu da và ghế kiểu sang trọng của bản tiêu chuẩn. Mức giá xe Aston Martin DBX 707 chính hãng tại Việt Nam từ 21,8 tỷ đồng, chưa bao gồm thêm các tùy chọn cũng như chi phí lăn bánh. Chiếc xe trong bài được ông Vũ mua của 1 người quen chuyên nhập khẩu siêu xe về Việt Nam. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu cầm lái Aston Martin DBX707.

