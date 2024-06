Alpina B3 GT và Alpina B4 GT ra mắt, mạnh tới 522 mã lực

Khi BMW tung ra bản nâng cấp đời mới cho một dòng xe nào đó của hãng, gần như chắc chắn Alpina cũng sẽ sớm cho công bố phiên bản nâng cấp của chính những chiếc xe đó. Điều này càng đúng hơn khi giờ đây Alpina và BMW đã là một gia đình. Bằng chứng là sau khi các mẫu xe 3-Series và 4-Series đời mới 2025 ra mắt, Alpina đã không lãng phí thời gian để cho giới thiệu những chiếc B3 GT và B4 GT mới. Một trong những cải tiến đáng kể nhất liên quan đến khối động cơ mang tên mã S58, với 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, tăng áp kép vốn là động cơ được BMW dùng cho M3 và M4. Đội ngũ Alpina đã tinh chỉnh lại để động cơ này đạt được công suất 529 mã lực (389 kW), tức là mạnh hơn 35 mã lực so với các mẫu Alpina B3 và B4 tiêu chuẩn trước đây. Đáng chú ý là năng lực của động cơ S58 này trên M3 và M4 hiện đang có thông số 530 mã lực (390 kW), chỉ chênh đúng 1 mã lực so với B3 GT và B4 GT của Alpina. Dù vậy, các mẫu xe Alpina vẫn trội hơn ở thông số mô-men xoắn cực đại khi đạt tới 730 Nm, trong khi các phiên bản BMW chỉ dừng lại ở 650 Nm. Nhờ sức mạnh được cải tiến của động cơ, giờ đây các xe Alpina mới đều có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng thời gian nhanh hơn 0,2 giây so với những biến thể BMW tương ứng. Chiếc B3 GT sedan chỉ mất 3,4 giây còn Alpina B3 GT wagon và B4 GT Gran Coupe cần 3,5 giây – tức là tương đương với năng lực của M3 Competition xDrive. Theo các thử nghiệm chính thức do Alpina thực hiện, nếu tiếp tục tăng tốc những chiếc xe mới này lên tới ngưỡng 200 km/h, chênh lệch với mẫu đời cũ càng tăng thêm khi nhanh hơn đúng 1 giây chẵn. Mẫu B3 GT sedan có thể đạt tốc độ tối đa 308 km/h trong khi B3 GT wagon và B4 GT Gran Coupe được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 305 km/h. Những cải tiến về hệ thống khung gầm bao gồm thanh chống lật phía sau lớn hơn và giảm chấn được tinh chỉnh lại trên các mẫu B3, còn B4 nhận được bộ giảm chấn mới, hệ thống treo trước gia cố lại, trợ lực vô-lăng nhạy bén hơn và bộ vi sai chống trượt điều khiển điện tử tại cầu sau. Dựa trên thiết kế của các mẫu 3-Series và 4 Series đời mới với gói ngoại thất thể thao M, mọi chiếc B3 GT và B4 GT đều được trang bị cánh mũi nhỏ kiểu xe thể thao và bộ chia gió ở phần đầu xe, bộ khuếch tán màu đen bóng mới và ống xả màu đen ở phần đuôi xe. B4 GT thừa hưởng đèn pha nâng cấp của M4 LCI và đèn hậu 3D ấn tượng từng xuất hiện lần đầy trên M4 CSL. B3 GT thì được ưu ái với bộ mâm đúc 20 inch trước đây dành riêng cho B4. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên B3 và B4 được mang hậu tố ‘GT’, vốn là thành phần mà trước đây Alpina từng sử dụng các phiên bản đặc biệt của B5 dựa trên 5-Series. Tuy nhiên trong trường hợp lần này, B3 GT và B4 GT là những mẫu sản xuất mang tính chất tiêu chuẩn của Alpina, thay thế trực tiếp cho B3 và B4 đời cũ. Video: Giới thiệu Alpina B3 And B4 GT 2025 mới.

