Aion Y Plus 2024 từ 888 triệu tại Việt Nam, đắt hơn Vinfast VF6

Mới đây, thương hiệu ôtô Trung Quốc Aion đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mẫu Aion Y Plus và ES 2024. Aion là thương hiệu con thuộc tập đoàn GAC Motors của Trung Quốc, tuy nhiên, hai thương hiệu Aion và GAC lại không chung nhà phân phối chính hãng ở Việt Nam. Trong sự kiện tổ chức ở Việt Nam, thương hiệu Aion công bố giá bán của 2 mẫu xe điện, bao gồm Y Plus và ES. Trong đó, mức giá xe Aion Y Plus 2024 khởi điểm 888 triệu đồng. Aion Y Plus được định vị trong phân khúc SUV cỡ C nhằm cạnh tranh với VinFast VF6. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.870 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Dù được gọi là SUV nhưng Aion Y Plus lại có thiết kế như xe MPV. Tại Việt Nam, xe có 2 phiên bản với những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như hệ thống đèn LED từ trước ra sau Đèn chờ dẫn đường, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/sấy gương, tay nắm cửa ẩn, baga nóc, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện và vành hợp kim nhôm 18 inch. Ở bản cao cấp, xe có thêm vành hợp kim nhôm 18 inch, cửa cốp chỉnh điện. Bên trong Aion Y Plus là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, bệ tì tay hàng ghế trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, hệ thống âm thanh Bongiovi 6 loa, cổng USB, kết nối Bluetooth, radio, đèn viền nội thất 32 màu, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió phía sau, nguồn điện 12V và chìa khóa thông minh. Trong khi đó, những tính năng như gương chống chói tự động, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, sưởi ghế, bệ tì tay/tựa đầu hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, bản đồ và nghe nhạc trực tuyến chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Đáng tiếc là bản tiêu chuẩn của Aion Y Plus không có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Xe sở hữu 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cảm biến lùi phía sau, phanh tay điện tử + Auto Hold và hệ thống kiểm soát hành trình ở bản tiêu chuẩn. Với bản cao cấp, xe có thêm camera toàn cảnh 540 độ với hình ảnh HD, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ hành trình thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ kẹt xe, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Cả hai phiên bản của Aion Y Plus đều được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 225 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với pin 63,2 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 490 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, i-Pedal). Nhìn chung, Aion Y Plus giá đắt và chưa thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, xe còn gặp những bất lợi khác như thương hiệu xa lạ, hệ thống đại lý ít và không có cơ sở hạ tầng trạm sạc phủ khắp cả nước. Video: Chi tiết SUV điện AION Y PLUS giá 888 triệu tại Việt Nam.

