Aion V Plus 2024 điện từ 518 triệu đồng - “Apple” ngành xe Trung Quốc

Mới đây, Aion, thương hiệu con chuyên xe điện của Guangzhou Auto Corporation (GAC), đã trình làng mẫu Aion V Plus 2024 mới, Xe ra mắt tổng cộng 7 mẫu với mức giá từ 159.900 nhân dân tệ đến 232.900 nhân dân tệ (tương đương 518 triệu đồng đến 755 triệu đồng). Để nhận định về crossover chạy điện Aion V Plus 2024 nhiều người sẽ ví von như "Apple" của ngành xe Trung Quốc, lý do là đã 2 năm sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, GAC lại tung ra Aion V Plus 2024 không có gì thay đổi ở ngoại hình ngoại trừ màu sơn, giống như những gì hãng công nghệ Apple đã làm với những chiếc smartphone. Cụ thể, xe điện Aion V Plus 2024 được bổ sung thêm màu xanh dương cùng nội thất màu be để người tiêu dùng lựa chọn bên cạnh những bộ áo cũ. Tiếp đến, thay đổi khác nằm ở trong nội thất với việc sửa đổi hình dạng của bảng điều khiển trung tâm giúp nó tối ưu hóa với điểm sáng là 2 chỗ sạc không dây dành cho điện thoại di động và hộc đựng đồ, loại bỏ hoàn toàn các nút bấm của bản cũ. Aion V Plus 2024 có mặt trước mang phong cách thiết kế quen thuộc với cụm đèn pha chia đôi, đèn chiếu xa và chiếu gần đều sử dụng nguồn sáng LED. Vỏ trước một mảnh đã loại bỏ hoàn toàn ranh giới giữa lưới tản nhiệt và cản trước, khiến nó trở nên năng động hơn. Ở bên thân xe, Aion V Plus 2024 có điểm nhấn với việc tay nắm cửa sau nối liền với đèn hậu, tạo ra sự nhận diện thương hiệu rất khác biệt. Thiết kế đuôi xe nhiều lớp nhưng vẫn giữ nguyên phong cách đơn giản. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc xe mới lần lượt là 4650/1920/1720mm và chiều dài cơ sở là 2830mm. Aion V Plus 2024 sử dụng bảng điều khiển LCD hoàn toàn với vô lăng đa chức năng 5 chấu kép, màn hình giải trí kích thước 15,6 inch. Cách bố trí của chiếc xe mới làm cho nội thất của chiếc xe mới đầy cảm giác công nghệ, các nút bấm đa chức năng có thể điều khiển hệ thống hỗ trợ lái và được trang bị hệ thống hỗ trợ phi công thông minh NDA. Điều đáng nói là nội thất màu be mới được bổ sung làm chủ đạo cho các mẫu xe thời đại ra mắt lần này. Về sức mạnh, chiếc xe mới cung cấp 2 mô tơ điện cho ra công suất tối đa 221 mã lực đối với bản tiêu chuẩn hoặc 271 mã lực đối với bản cao cấp, đồng thời được trang bị 5 dung lượng pin khác nhau là 54,37 kWh, 67,97 kWh, 69,9 kWh, 72,1 kWh và 80 kWh, phạm vi hành trình lần lượt là 400 km, 500 km và 600 km. Video: Giới thiệu mẫu xe crossover Aion V Plus 2024 mới.

Mới đây, Aion, thương hiệu con chuyên xe điện của Guangzhou Auto Corporation (GAC), đã trình làng mẫu Aion V Plus 2024 mới, Xe ra mắt tổng cộng 7 mẫu với mức giá từ 159.900 nhân dân tệ đến 232.900 nhân dân tệ (tương đương 518 triệu đồng đến 755 triệu đồng). Để nhận định về crossover chạy điện Aion V Plus 2024 nhiều người sẽ ví von như "Apple" của ngành xe Trung Quốc, lý do là đã 2 năm sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, GAC lại tung ra Aion V Plus 2024 không có gì thay đổi ở ngoại hình ngoại trừ màu sơn, giống như những gì hãng công nghệ Apple đã làm với những chiếc smartphone. Cụ thể, xe điện Aion V Plus 2024 được bổ sung thêm màu xanh dương cùng nội thất màu be để người tiêu dùng lựa chọn bên cạnh những bộ áo cũ. Tiếp đến, thay đổi khác nằm ở trong nội thất với việc sửa đổi hình dạng của bảng điều khiển trung tâm giúp nó tối ưu hóa với điểm sáng là 2 chỗ sạc không dây dành cho điện thoại di động và hộc đựng đồ, loại bỏ hoàn toàn các nút bấm của bản cũ. Aion V Plus 2024 có mặt trước mang phong cách thiết kế quen thuộc với cụm đèn pha chia đôi, đèn chiếu xa và chiếu gần đều sử dụng nguồn sáng LED. Vỏ trước một mảnh đã loại bỏ hoàn toàn ranh giới giữa lưới tản nhiệt và cản trước, khiến nó trở nên năng động hơn. Ở bên thân xe, Aion V Plus 2024 có điểm nhấn với việc tay nắm cửa sau nối liền với đèn hậu, tạo ra sự nhận diện thương hiệu rất khác biệt. Thiết kế đuôi xe nhiều lớp nhưng vẫn giữ nguyên phong cách đơn giản. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc xe mới lần lượt là 4650/1920/1720mm và chiều dài cơ sở là 2830mm. Aion V Plus 2024 sử dụng bảng điều khiển LCD hoàn toàn với vô lăng đa chức năng 5 chấu kép, màn hình giải trí kích thước 15,6 inch. Cách bố trí của chiếc xe mới làm cho nội thất của chiếc xe mới đầy cảm giác công nghệ, các nút bấm đa chức năng có thể điều khiển hệ thống hỗ trợ lái và được trang bị hệ thống hỗ trợ phi công thông minh NDA. Điều đáng nói là nội thất màu be mới được bổ sung làm chủ đạo cho các mẫu xe thời đại ra mắt lần này. Về sức mạnh, chiếc xe mới cung cấp 2 mô tơ điện cho ra công suất tối đa 221 mã lực đối với bản tiêu chuẩn hoặc 271 mã lực đối với bản cao cấp, đồng thời được trang bị 5 dung lượng pin khác nhau là 54,37 kWh, 67,97 kWh, 69,9 kWh, 72,1 kWh và 80 kWh, phạm vi hành trình lần lượt là 400 km, 500 km và 600 km. Video: Giới thiệu mẫu xe crossover Aion V Plus 2024 mới.