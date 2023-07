Aion Hyper GT cửa cắt kéo từ 710 triệu đồng, chạy 710 km/lần sạc

Aion của GAC New Energy, tuy nhiên, nhu cầu về xe Aion tăng khá mạnh ở Trung Quốc nên nó đã trở thành một thương hiệu độc lập vào năm 2020. Hiện tại, GAC là một trong những thương hiệu NEV (Xe năng lượng mới) phổ biến nhất trên thị trường xe hơi tại đất nước tỷ dân này, trong đó, doanh số cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 6 đạt 209.336 xe, tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì điều này mà giờ đây, là thời điểm quá hợp lý để giúp Aion Hyper GT 2023 mới được tung ra thị trường, nhằm nâng cao sự nhận diện của thương hiệu, đa dạng về phân khúc, mẫu mã và cả giúp phần nào cho việc tăng doanh số. Mẫu sedan điện Aion Hyper GT của GAC ra mắt tại Trung Quốc với cửa cắt kéo, công suất 340 mã lực, pin có thể thay thế, phạm vi hoạt động lên tới 710 km và có 4 phiên bản với giá khởi điểm từ 219.900 nhân dân tệ, tương đương 710 triệu đồng, đến 339.900 nhân dân tệ, khoảng 1,09 tỷ đồng. Aion Hyper GT sẽ nhắm đến những người mua trẻ tuổi, nó sẽ cạnh tranh với BYD Seal, Xpeng P7, Neta S , Tesla Model 3, Rising F7, Deepal SL03 và khá nhiều đối thủ khác. Điều gì sẽ giúp Hyper GT có được một vị trí trong phân khúc xe của mình?. Hãy bắt đầu với thiết kế bên ngoài của Aion Hyper GT. Nó sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của dòng Aion's Hyper. Các đặc điểm nổi bật của EV này là đường nắp ca-pô dốc, cửa trước dạng cắt kéo rất độc đáo như xe Lamborghini V12, tay nắm cửa ẩn, cánh gió sau chủ động, cảm biến LiDAR trên nóc xe và thêm hai cảm biến LiDAR trên chắn bùn trước. Aion Hyper GT cũng có các cột phía trước nghiêng và đường viền mái bóng bẩy. Do đó, Aion Hyper GT có hệ số cản cực thấp là 0,197 Cd. Nói về kích thước của xe, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.886 x 1.885 x 1.449 mm với chiều dài cơ sở 2.920 mm. Nội thất của GAC Aion Hyper GT có màn hình cảm ứng nổi 14,6 inch và bảng điều khiển LCD 8,8 inch, về phần hộc trung tâm, nó có một cặp giá để cốc, hai đế sạc không dây và bệ tì tay. Vô lăng có ba chấu và hình chữ nhật. Phía sau vô lăng, chúng ta có thể thấy cảm biến Face ID giám sát người lái. Một tính năng khác của Hyper GT là hệ thống âm thanh Dolby Atmos bao gồm 23 loa. Nó cũng hỗ trợ hệ thống tự lái ADiGO Pilot. Nhưng chức năng của nó vẫn chưa được hoàn thành Nói về hệ thống truyền động của Aion Hyper GT, nó có một số tùy chọn. Chiếc xe ở Trung Quốc chỉ có một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 245 mã lực và 355 Nm. Nhờ đó mà mẫu sedan điện Aion Hyper GT tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 6,5 giây. Động cơ này được cung cấp năng lượng bởi bộ pin 3 ngôi (NMC) 60 kWh cho phạm vi hoạt động 560 km. Phiên bản RWD cũng có thể được trang bị pin LFP cho 70 kWh và phạm vi hoạt động 600 km. Đây là phiên bản duy nhất hỗ trợ công nghệ hoán đổi pin. Đối với phiên bản hàng đầu, pin là loại 3 cấp cho 80 kWh và phạm vi hoạt động 710 km. Nó được kết hợp với một động cơ điện tử mạnh hơn cho công suất 340 mã lực và 430 Nm. Nó tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây Video: Giới thiệu sedan điện Aion Hyper GT 2023 tại Trung Quốc.

