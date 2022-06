Acura NSX Type S 2022 nhập tư về Việt Nam, hơn 15 tỷ đồng

Theo thông tin của đại lý này cung cấp, sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc, khách hàng sẽ phải chờ 3 tháng để có thể nhận được mẫu “ siêu xe bình dân” này. Acura Type S 2022 mới là phiên bản mạnh nhất của Acura NSX mà hãng xe Nhật Bản sản xuất. Chiếc Acura Type S 2022 về Việt Nam được xác nhận giới hạn ở mức 350 chiếc, trong đó có tới 300 xe dành riêng cho thị trường Mỹ. Chiếc Acura NSX Type S 2022 mới này được doanh nghiệp tư nhân chào hàng có số thứ tự 028/350. Chiếc Acura NSX Type S 2022 đầu tiên về Việt Nam sở hữu màu sơn vàng (Indy Yellow Pearl) được hãng xe Nhật Bản ra mắt vào năm 2020. Đầu xe nổi bật với hốc hút gió lớn cùng bộ chia gió táo bạo hơn so với phiên bản NSX tiêu chuẩn. Mâm xe được trang bị loại 5 chấu kép sơn đen nhám với tên gọi Gloss Berlina Black có kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau. Chất liệu carbon được tìm thấy khá nhiều trên phần ngoại thất chiếc Acura NSX Type S 2022, bao gồm: Cản trước/sau, mui xe, ốp gương, viền cửa, tay nắm cửa,… Nội thất của chiếc Acura NSX Type S 2022 lấy màu đen làm chủ đạo kết hợp cùng những đường chỉ thêu và dây đai an toàn mang sắc đỏ tạo điểm nhấn về thị giác. Nhìn chung, nội thất trên Type S sự khác biệt so với bản thông thường. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là trần xe bọc da Alcantara, logo Type S tại khoang đựng đồ bên ghế hành khách, logo NSX trên tựa đầu và chỉ khâu tương phản Xe được trang bị bảng đồng hồ TFT sau vô-lăng kích thước 8 inch và màn hình trung tâm kích thước 7 inch kết nối được với điện thoại thông minh.

Dưới nắp ca-pô, Acura NSX Type S 2022 sở hữu khối động cơ V6, dung tích 3,5 lít tăng áp kép với 3 mô tơ điện cho tổng công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 667 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 9 cấp. Tương tự bản tiêu chuẩn, NSX Type S giữ nguyên 4 chế độ lái (Quiet, Sport, Sport và Track) nhưng được tối ưu kèm hệ thống giảm xóc thích ứng.



Xe mất chưa tới 3 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h, và đạt vận tốc tối đa 307 km/h. Với cùng tầm giá 15 tỷ đồng này, Acura NSX Type S sẽ là đối thủ cạnh tranh với Aston Martin V8 Vantage tại Việt Nam. Acura không có đại lý phân phối chính hãng, giá xe Acura NSX Type S 2022 được đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 15 tỷ đồng.



Video: Giới thiệu xe thể thao Acura NSX Type S 2022 mới.





