Acura Integra 2022 từ 690 triệu đồng - bản cao cấp hơn Honda Civic

Tại thị trường Trung Quốc, hãng Honda hiện đang bán 2 mẫu sedan cỡ C là Civic và Integra. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, cái tên Acura Integra 2022 mới lại được dùng cho mẫu sedan hạng sang của thương hiệu con của Honda. Mới đây, hãng Acura đã chính thức vén màn Intergra 2022 ở thị trường Mỹ như phiên bản cao cấp hơn của Honda Civic thế hệ thứ 11. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda Civic, mẫu xe sedan Acura Integra 2022 là mẫu sedan thể thao, mang trên mình thiết kế fastback và nóc dốc về phía sau. Theo hãng Acura, mẫu xe này vốn được ra đời với cảm hứng từ Integra thế hệ đầu tiên trình làng vào năm 1986. Trên đầu xe, Integra mới được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác như viên kim cương khổng lồ quen thuộc của thương hiệu Acura. Bao quanh lưới tản nhiệt không viền là cụm đèn pha LED Jewel Eye cũng rất quen thuộc, đi với dải đèn LED định vị ban ngày Chicane. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình lục giác, mở rộng vào hốc đèn sương mù trước. Trong khi đó, ở hai góc cản trước có thêm khe gió nằm dọc. Ngoài ra, Acura Integra 2022 còn được trang bị những đường dập gân thể thao trên nắp ca-pô. Khi nhìn bên sườn mẫu xe này, bạn sẽ thấy đường gân độc đáo, chạy từ hốc bánh trước đến cửa sổ sau. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 17 inch tiêu chuẩn hoặc 18 inch và 19 inch tùy chọn. Đằng sau, Acura Integra 2022 được trang bị phần đuôi xe hất lên trên, tạo thành cánh gió nhỏ. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió và 2 ống xả. Riêng bản A-Spec của xe sẽ được bổ sung cánh gió đuôi và viền cửa sổ màu đen bóng cũng như logo riêng. Bước vào bên trong Acura Integra 2022, những ai từng lái Honda Civic Si sẽ cảm thấy quen thuộc. Tuy nhiên, khác với Honda Civic Si, mẫu sedan hạng sang này không có cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Ngoài ra, tấm lưới đi kèm cửa gió điều hòa còn được thiết kế dạng quả trám thay vì tổ ong. Những thay đổi này mang đến mặt táp-lô có thiết kế nhiều tầng hơn cho tân binh nhà Acura. Đồng thời, cụm điều khiển trung tâm của xe tạo thành vách ngăn rõ rệt hơn giữa 2 ghế trước. Chưa hết, Acura Integra 2022 còn có cần số khác biệt so với Honda Civic Si mới. Ngay từ bản tiêu chuẩn, Acura Integra 2022 đã có bảng đồng hồ kỹ thuật số Precision Cockpit với màn hình LCD 10,2 inch. Trong khi đó, hệ thống thông tin giải trí đi với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa tiêu chuẩn hoặc hệ thống ELS Studio 3D 16 loa tùy chọn với 2 loa Highline nằm phía trên hàng ghế trước. Những ai chi thêm tiền cho gói phụ kiện Technology Package sẽ nhận về màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi và màn hình hiển thị thông tin kính lái 5,3 inch. Những trang bị đáng chú ý khác dành cho Acura Integra 2022 bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, ghế trước chỉnh điện, nội thất bọc da, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm và cửa sổ trời chỉnh điện. Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn chủ động AcuraWatch tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Dù ở bản trang bị nào, Acura Integra 2022 cũng dùng động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L tương tự Honda Civic Si. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 200 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại dải tua máy 1.800 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cuối cùng là hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Hệ thống giảm xóc thích ứng chỉ dành riêng cho bản A-Spec đi kèm gói Technology Package. Hiện giá xe Acura Integra 2022 vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ khởi điểm từ 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Acura Integra 2022 mới.

Tại thị trường Trung Quốc, hãng Honda hiện đang bán 2 mẫu sedan cỡ C là Civic và Integra. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, cái tên Acura Integra 2022 mới lại được dùng cho mẫu sedan hạng sang của thương hiệu con của Honda. Mới đây, hãng Acura đã chính thức vén màn Intergra 2022 ở thị trường Mỹ như phiên bản cao cấp hơn của Honda Civic thế hệ thứ 11. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda Civic, mẫu xe sedan Acura Integra 2022 là mẫu sedan thể thao, mang trên mình thiết kế fastback và nóc dốc về phía sau. Theo hãng Acura, mẫu xe này vốn được ra đời với cảm hứng từ Integra thế hệ đầu tiên trình làng vào năm 1986. Trên đầu xe, Integra mới được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác như viên kim cương khổng lồ quen thuộc của thương hiệu Acura. Bao quanh lưới tản nhiệt không viền là cụm đèn pha LED Jewel Eye cũng rất quen thuộc, đi với dải đèn LED định vị ban ngày Chicane. Bên dưới là hốc gió trung tâm hình lục giác, mở rộng vào hốc đèn sương mù trước. Trong khi đó, ở hai góc cản trước có thêm khe gió nằm dọc. Ngoài ra, Acura Integra 2022 còn được trang bị những đường dập gân thể thao trên nắp ca-pô. Khi nhìn bên sườn mẫu xe này, bạn sẽ thấy đường gân độc đáo, chạy từ hốc bánh trước đến cửa sổ sau. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 17 inch tiêu chuẩn hoặc 18 inch và 19 inch tùy chọn. Đằng sau, Acura Integra 2022 được trang bị phần đuôi xe hất lên trên, tạo thành cánh gió nhỏ. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió và 2 ống xả. Riêng bản A-Spec của xe sẽ được bổ sung cánh gió đuôi và viền cửa sổ màu đen bóng cũng như logo riêng. Bước vào bên trong Acura Integra 2022, những ai từng lái Honda Civic Si sẽ cảm thấy quen thuộc. Tuy nhiên, khác với Honda Civic Si, mẫu sedan hạng sang này không có cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Ngoài ra, tấm lưới đi kèm cửa gió điều hòa còn được thiết kế dạng quả trám thay vì tổ ong. Những thay đổi này mang đến mặt táp-lô có thiết kế nhiều tầng hơn cho tân binh nhà Acura. Đồng thời, cụm điều khiển trung tâm của xe tạo thành vách ngăn rõ rệt hơn giữa 2 ghế trước. Chưa hết, Acura Integra 2022 còn có cần số khác biệt so với Honda Civic Si mới. Ngay từ bản tiêu chuẩn, Acura Integra 2022 đã có bảng đồng hồ kỹ thuật số Precision Cockpit với màn hình LCD 10,2 inch. Trong khi đó, hệ thống thông tin giải trí đi với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa tiêu chuẩn hoặc hệ thống ELS Studio 3D 16 loa tùy chọn với 2 loa Highline nằm phía trên hàng ghế trước. Những ai chi thêm tiền cho gói phụ kiện Technology Package sẽ nhận về màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi và màn hình hiển thị thông tin kính lái 5,3 inch. Những trang bị đáng chú ý khác dành cho Acura Integra 2022 bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, ghế trước chỉnh điện, nội thất bọc da, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm và cửa sổ trời chỉnh điện. Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn chủ động AcuraWatch tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Dù ở bản trang bị nào, Acura Integra 2022 cũng dùng động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L tương tự Honda Civic Si. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 200 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260 Nm tại dải tua máy 1.800 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cuối cùng là hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Hệ thống giảm xóc thích ứng chỉ dành riêng cho bản A-Spec đi kèm gói Technology Package. Hiện giá xe Acura Integra 2022 vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ khởi điểm từ 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Acura Integra 2022 mới.