Suzuki Jimny lột xác thành Mercedes G-Class nhờ Liberty Walk

Suzuki Jimny giá rẻ hiện hành là mẫu xe off-road cỡ nhỏ được ưa chuộng tại châu Âu và Mỹ. Với kiểu dáng vuông vức, cổ điển, mẫu SUV của Suzuki được nhận xét là "phiên bản thu nhỏ" của huyền thoại Mercedes-Benz G-Class. Tận dụng yếu tố này, nhiều hãng độ đã phát triển các gói nâng cấp giúp mẫu xe SUV Suzuki Jimny giống G-Class hơn và Liberty Walk là một trong số đó. Nổi tiếng bởi những bản độ thân rộng cho siêu xe, Liberty Walk không mất quá nhiều công sức để giúp Jimny trở nên hầm hố hơn. Liberty Walk bổ sung cho Jimny các chi tiết đặc trưng của G-Class như đèn chiếu sáng hình tròn, lưới tản nhiệt nan dọc, cản trước hầm hố tích hợp dải đèn LED daylight. Toàn bộ xe được phủ trong màu đen, logo Liberty Walk sơn tối màu thay thế cho logo Suzuki ở giữa. Nắp ca-pô có thêm hốc gió tương tự mẫu xe địa hình Đức. Liberty Walk cũng trang bị cho chiếc Jimny mui xe với đường gờ lớn, gợi nhớ đến Mercedes-AMG G 63. Nhìn từ 2 bên, Jimny có hốc bánh được làm to và hầm hố hơn, đi kèm bộ mâm sơn đen. Cụm ống xả đặt ở bên hông cũng là chi tiết giống với G-Class. Cuối cùng, Liberty Walk can thiệp đôi chút ở nội thất của Jimny, chủ yếu phủ màu đen cho tổng thể. Chưa rõ là hãng độ Nhật Bản có can thiệp vào động cơ của mẫu SUV này hay không. Nguyên bản, Jimny sử dụng động cơ K15B 1.5L với công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Là mẫu xe giá rẻ tại châu Âu và Mỹ, xe lại khá xa lạ với thị trường Đông Nam Á do giá ngất ngưởng. Giá xe Suzuki Jimny bán ra từ 47.500 USD tại Thái Lan, 82.300 USD tại Singapore và 1,4 tỷ đồng (khoảng 60.000 USD) tại Việt Nam Video: Suzuki Jimny độ phong cách Mercedes G-Class tại Dubai.

