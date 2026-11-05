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Xã hội

Ô tô vi phạm tốc độ 32 lần, tài xế ở Gia Lai bị phạt 98,5 triệu đồng

Qua hệ thống giám sát, CSGT Gia Lai xác minh ô tô vi phạm tốc độ 32 lần trong gần hai tháng; hai tài xế bị xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.

Hà Ngọc Chính

Thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 78C.xxx có hành vi chạy quá tốc độ quy định đến 32 lần trên quốc lộ 1D và một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

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Xử lý lái xe có hành vi vi phạm tốc độ. Ảnh ĐVCC

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 15/6 đến 4/8/2026, hệ thống giám sát giao thông ghi nhận ô tô biển kiểm soát 78C.xxx đã 32 lần vi phạm quy định về tốc độ khi lưu thông trên tuyến QL1D và một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

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Hình ảnh xe vi phạm được hệ thống giám sát ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Ngày 2/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành xác minh, làm việc với 2 tài xế có liên quan để làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm.

Tổng số tiền xử phạt đối với các vi phạm là 98,5 triệu đồng. Ngoài số tiền bị xủ phạt, mỗi tài xế bị trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Mời bạn đọc xem video: Cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm TNLĐ. Nguồn VTV1
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#Xử lý ô tô #32 lần vi phạm tốc #Gia Lai #Công an tỉnh Gia Lai #phường Quy Nhơn Nam. #quốc lộ 1D

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