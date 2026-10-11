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[INFOGRAPHIC] Camera AI ghi nhận hơn 18.500 vi phạm giao thông tại Hà Nội

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Camera AI ghi nhận hơn 18.500 vi phạm giao thông tại Hà Nội

Camera AI tại Hà Nội ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9/2026, trong đó có phương tiện vi phạm nhiều lần.

Thiên Anh
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