[INFOGRAPHIC] Camera AI ghi nhận hơn 18.500 vi phạm giao thông tại Hà Nội

Camera AI tại Hà Nội ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9/2026, trong đó có phương tiện vi phạm nhiều lần.
Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.
Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền.
Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.
Cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập ở Đồng Nai.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng.
Một số nhóm người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm, thậm chí không bị giới hạn độ tuổi hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ livestream tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An ngày 28/9/2026.
Chính sách mới nhằm đảm bảo quyền học tập, hạn chế bỏ sót trẻ em và nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong tổ chức giáo dục.
Hơn 100 người nhập viện sau ăn bánh mì Bà Được, ngành y tế khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng về an toàn thực phẩm.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà H.T.L (xã Dân Hoá) cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.
Từ các cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp tại Nhật Bản, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt khoảng 707 triệu Yên rồi tẩu tán.
Hà Nội dự kiến thí điểm có kiểm soát các không gian du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7 tại các khu vực du lịch lớn, trọng điểm trên địa bàn.
Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.
Mưa ngập, kẹt xe khiến dân văn phòng TP.HCM xoay xở đủ cách. Một số người ngủ lại công ty, trong khi có doanh nghiệp linh hoạt cho nhân viên tan làm từ 15h.
Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá năm 2026, với vị trí 10/20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới.
Từ ngày 12/10, ô tô hướng Xuân Mai đi Miếu Môn phải đi theo 2 lộ trình thay thế khi cầu Xuân Mai được sửa chữa.
Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
Dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội đề xuất phân loại công trình vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản thành 3 nhóm để xử lý.
Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Nhiều người không khỏi lo lắng khi hai cây phượng bất ngờ bật gốc kéo 3 trụ điện và đè nhiều xe máy, ô tô ở phường Tân Hưng, TP HCM.
Sáng nay 10/10, Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức, đã khai mạc trọng thể tại TP Đà Nẵng.