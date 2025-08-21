Hà Nội

Thế giới

Ô tô bất ngờ đâm vào cây, 4 người thương vong

Chiếc ô tô bất ngờ đâm vào một cây xanh ở vùng ngoại ô phía bắc Brisbane, Australia, làm một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nghiêm trọng.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra ở vùng ngoại ô Zillmere, cách trung tâm Brisbane 12 km về phía bắc, vào khoảng 1h25 sáng ngày 21/8 (giờ địa phương).

Khi đó, chiếc ô tô do một người đàn ông địa phương 40 tuổi điều khiển bất ngờ lao vào cây xanh. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

minhoa.png
Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc Brisbane, Australia. Ảnh minh họa: Istock.

Được biết, tài xế ô tô được đưa khỏi hiện trường nhưng sau đó được tuyên bố là đã tử vong.

3 người còn lại, gồm hai phụ nữ 42 và 38 tuổi và một bé gái 14 tuổi, đều được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.

Truyền thông Australia đưa tin rằng một trong những người phụ nữ bị thương ở đầu và chân, nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

