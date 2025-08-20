Ổ mủ tử cung khổng lồ suýt cướp đi mạng sống người phụ nữ Campuchia

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, sức khỏe phụ khoa vẫn cần được quan tâm. Các bệnh lý phụ khoa, dù hiếm, vẫn có thể xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cơn đau bụng bí ẩn dẫn tới phát hiện “ổ mủ tử cung” khổng lồ

Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân I.Y (65 tuổi, Campuchia) đã được điều trị tại một bệnh viện ở Campuchia với tình trạng đau bụng, bí tiểu và được đặt thông niệu đạo rút ra 2000ml nước tiểu vàng, sau đó rút thông.

Khi đến thăm khám tại Khoa Sản Phụ Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, phần phụ phải ấn đau. Sau khi được chỉ định thực hiện xét nghiệm và chụp MSCT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe tử cung và nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Đặc biệt, ổ áp xe đã chiếm hết lòng tử cung, có nguy cơ vỡ cao, đe dọa tính mạng.

Ổ mủ khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trước tình trạng này, một cuộc hội chẩn khẩn giữa khoa Ngoại Tiết Niệu và khoa Sản Phụ Khoa đã được diễn ra nhanh chóng. Các bác sĩ quyết định đặt sonde JJ để giải quyết tình trạng lưu thông nước tiểu, đồng thời tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần để loại bỏ hoàn toàn ổ nhiễm trùng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, đe doạ tính mạng người bệnh.

Cắt tử cung và 2 phần phụ giải cứu người phụ nữ khỏi ổ áp xe khổng lồ

BSCKI. Đỗ Hoàng Sanh, Khoa Sản Phụ Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy tử cung to gần 12x12cm, chạm mềm nhũn, thành cơ tử cung mỏng chứa đầy dịch bên trong, may mắn dịch mủ chưa chảy ra hai tai vòi tử cung vào ổ bụng.

Ê-kíp đã tiến hành gỡ dính ruột và cắt trọn vẹn tử cung với hai phần phụ. Tử cung sau khi cắt ra thấy bên trong chứa đầy dịch mủ hôi, màu trắng đục, đã được lấy dịch cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ để hỗ trợ điều trị hậu phẫu”.

Cắt trọn vẹn tử cung với hai phần phụ - Ảnh BVCC

Sau mổ, bà Y. được điều trị kháng sinh nhiễm trùng và chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Sản Phụ Khoa. Hậu phẫu ngày thứ 5, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hết đau bụng, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Áp xe tử cung - “kẻ giết người thầm lặng” ở tuổi mãn kinh

BSCKI. Đỗ Hoàng Sanh cho biết, áp xe tử cung là tình trạng hình thành một khối mủ trong lòng tử cung do vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng. Ở phụ nữ sau mãn kinh, tình trạng này rất hiếm gặp, nhưng khi xảy ra lại thường diễn tiến nặng vì các dấu hiệu không rõ ràng và dễ bị bỏ qua.

Áp xe tử cung có liên quan tới viêm nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, đặc biệt sau mãn kinh. Nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn từ đường âm đạo hoặc đôi khi không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Với người có bệnh nền là đái tháo đường type 2, áp xe tử cung làm suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng âm thầm kéo dài dẫn đến nhiễm trùng các cơ quan lân cận cũng như nhiễm trùng huyết. Nếu không được điều trị kịp thời, áp xe có thể vỡ ra, gây viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng huyết và tử vong.

Thăm khám cho bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Trường hợp của bà Y. là lời nhắc nhở cho chị em phụ nữ rằng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, sức khỏe phụ khoa vẫn cần được quan tâm. Các bệnh lý phụ khoa, dù hiếm, vẫn có thể xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh. Những triệu chứng như đau bụng dưới, sốt không rõ nguyên nhân, khí hư bất thường… không nên bị xem nhẹ.