Sống Khỏe

U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Thúy Nga

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Người bệnh là chị Nguyễn Thị Kim C. (47 tuổi, ngụ tại Đức Hòa, Long An), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân.

Kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh học cho thấy người bệnh bị vỡ u quái buồng trứng phải, kèm theo viêm phúc mạc – một biến chứng nặng nề có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

BS.CKII Đặng Khải Toàn, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cùng ê-kíp đã tiến hành khẩn trương ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Trong ổ bụng người bệnh, có nhiều dịch mủ lẫn tóc, răng do khối u buồng trứng bên phải vỡ, kích thước khoảng 15 cm. Đồng thời, ê-kíp cũng phát hiện một khối u khác ở buồng trứng trái, kích thước 7cm.

Các bác sĩ đã cắt toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái và bảo tồn buồng trứng trái.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát tại khoa Ngoại tổng hợp và hồi phục tốt, xuất viện sau 5 ngày trong tình trạng ổn định.

anh-sau-phau-thuat-3a8453f6f99240f1ab90d65dc0b1539c-1024x1024.jpg
Khối u buồng trứng chứa tóc và răng trong ổ bụng người bệnh - Ảnh BVCC

U quái buồng trứng có nguy hiểm không?

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Quang Huy – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể gặp ở người trẻ tuổi hơn.

Đa phần là u lành tính, tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng..., nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc, như trong ca bệnh vừa qua.

U quái thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm định kỳ, hoặc nhập viện vì đau bụng, rối loạn kinh nguyệt. Với những khối u lớn hoặc đã vỡ, tình trạng trở nên nguy cấp nhanh chóng – lúc đó, việc xử trí phải diễn ra khẩn trương.

U quái buồng trứng là bệnh lý có thể phát hiện và điều trị sớm nếu người bệnh chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng để những dấu hiệu nhỏ bị bỏ qua dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm là cực kỳ quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng gì. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, hoặc có tiền sử u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa, cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Hãy đến cơ sở y tế sớm nếu có các triệu chứng như: Đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội; Rối loạn kinh nguyệt

Cảm giác nặng bụng, chướng bụng; Mệt mỏi không rõ nguyên nhân”, TS.BS.CKII. Nguyễn Quang Huy khuyên.

