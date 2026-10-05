Tự thụt tháo trị táo bón, cụ bà 81 tuổi vỡ đại tràng, sốc nhiễm trùng

Tự thụt tháo bằng vòi xịt tại nhà, cụ bà 81 tuổi vỡ đại tràng sigma, viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Vỡ đại tràng sau lần tự thụt tháo chữa táo bón

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 81 tuổi trong tình trạng sốc nhiễm trùng - nhiễm độc nguy kịch do vỡ đại tràng. Trước đó, người bệnh có thói quen tự thụt tháo tại nhà để xử lý táo bón.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân từng nhiều lần tự thụt tháo mà không gặp vấn đề nên chủ quan. Trong lần này, khi bơm nước áp lực cao vào hậu môn, cụ bà đột ngột xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, bụng chướng cứng, vã mồ hôi và tụt huyết áp.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện kích hoạt Báo động đỏ. Kết quả chụp CT khẩn cấp cho thấy bệnh nhân bị vỡ đại tràng sigma. Dịch phân tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn thể, dẫn tới tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc nặng.

Hình ảnh vỡ đại tràng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Kíp mổ tiến hành cắt bỏ đoạn đại tràng bị vỡ, rửa ổ bụng và đưa hậu môn nhân tạo ra thành bụng theo phương pháp Hartmann nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và cứu sống bệnh nhân.

Vì sao tự thụt tháo có thể gây tổn thương đại tràng?

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, việc tự thụt tháo tại nhà tiềm ẩn nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa, đặc biệt khi sử dụng vòi xịt hoặc các dụng cụ không chuyên dụng.

Khi bơm nước với áp lực cao, áp lực trong lòng đại tràng có thể tăng đột ngột. Trong trường hợp có đoạn ruột đang bị tổn thương hoặc chịu áp lực lớn, nguy cơ rách, thủng đại tràng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, việc đưa đầu vòi xịt hoặc ống dây vào hậu môn cũng có nguy cơ gây tổn thương cơ học nếu thực hiện không đúng cách.

Thụt tháo không đúng cách dễ vỡ đại tràng - Ảnh BVCC

Một khi đại tràng bị vỡ, dịch phân và vi khuẩn trong lòng ruột có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc toàn thể. Tình trạng nhiễm trùng nặng có thể nhanh chóng dẫn tới sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp trên cho thấy việc từng tự thụt tháo nhiều lần mà không xảy ra biến cố không đồng nghĩa những lần sau cũng an toàn. Đặc biệt, tự sử dụng vòi xịt hoặc dụng cụ tự chế để bơm nước vào hậu môn có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý thụt tháo tại nhà để xử lý táo bón, nhất là bằng các dụng cụ không chuyên dụng. Nếu sau khi thụt tháo xuất hiện các dấu hiệu như: đau bụng dữ dội, bụng cứng căng, sốt, vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt hoặc chảy máu hậu môn..., cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại bụng gần nhất để được thăm khám và cấp cứu.

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