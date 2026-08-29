Gắp thành công xương cá hình chữ T trong khí quản người phụ nữ

Trong lúc ăn cá, người phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh không may nuốt phải một mảnh xương và bị mắc sâu trong khí quản.

Ngày 29/8, theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh cho biết, các y, bác sỹ vừa nội soi gắp thành công dị vật là xương cá hình chữ T mắc trong khí quản nữ bệnh nhân.

Trước đó, trong lúc ăn cá, bà Nguyễn Thị Mỹ L. (48 tuổi, ngụ ở TP Hồ Chí Minh) không may nuốt phải một mảnh xương. Sau đó, người bệnh xuất hiện cơn ho sặc dữ dội kéo dài khoảng 30 phút, không ghi nhận tình trạng tím tái, khó thở hay vã mồ hôi.

Sau cơn ho sặc, người bệnh tiếp tục ho và đau nhẹ vùng sau xương ức, nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ đang thăm khám, tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không khó thở…

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có dị vật đường thở nên chỉ định chụp CT vùng ngực.

Kết quả CT cho thấy một dị vật hình chữ T, kích thước khoảng 18 x 14 mm, nằm trong lòng khí quản ngang mức đốt sống C7. Một đầu của dị vật cắm vào thành sau khí quản.

Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật đường thở (khí quản) và được thực hiện các xét nghiệm cần thiết để nội soi khí phế quản ống cứng lấy dị vật.

Dị vật là mảnh xương cá hình chữ T được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, ê-kíp do ThS.BS.CKII Nguyễn Quang Tú, Trưởng khoa Phẫu thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng thực hiện nội soi khí phế quản ống cứng dưới gây mê.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật là một mảnh xương cá hình chữ T, kích thước khoảng 1,5 x 2 cm, nằm trong khí quản, phía trên carina (chỗ khí quản chia thành hai phế quản chính).

Hai nhánh ngang của mảnh xương hướng xuống dưới về phía carina, trong khi nhánh dài hướng lên trên và cắm vào thành sau khí quản.

Sau gần 30 phút nội soi, các bác sĩ đã lấy dị vật ra ngoài an toàn. Nội soi kiểm tra lại sau đó cho thấy niêm mạc thành sau khí quản phía trên carina bị trầy xước nhẹ và sung huyết.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, phục hồi tốt và được xuất viện về nhà.