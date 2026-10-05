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Sống Khỏe

Không triệu chứng, bệnh nhân 40 tuổi phát hiện u thận xâm lấn tĩnh mạch chủ

Ca phẫu thuật nội soi được đánh giá đầy thách thức khi bác sĩ phải lấy trọn khối u và huyết khối, kiểm soát nguy cơ huyết khối di chuyển.

Thúy Nga

Tình cờ khám sức khỏe, phát hiện thận âm thầm xâm lấn tĩnh mạch chủ

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân 40 tuổi mắc u thận kèm huyết khối tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới.

Điều đáng chú ý, người bệnh không có triệu chứng điển hình mà chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u thận phải đã hình thành huyết khối trong tĩnh mạch thận và lan vào tĩnh mạch chủ dưới khoảng 4 cm.

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U thận của bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, u thận có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây chảy máu hoặc xâm lấn vào hệ thống tĩnh mạch.

Thống kê được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cung cấp cho thấy khoảng 4–10% trường hợp u thận có huyết khối tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới.

Khi huyết khối xuất hiện và lan rộng, nguy cơ biến chứng trở nên đáng lưu ý bởi huyết khối có thể di chuyển lên tim hoặc động mạch phổi, gây tắc mạch phổi cấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết phẫu thuật nội soi điều trị u thận có huyết khối lan vào tĩnh mạch chủ là một trong những kỹ thuật khó của ngoại tiết niệu.

Thách thức không chỉ là cắt bỏ khối u mà còn phải kiểm soát chặt chẽ huyết khối trong lòng mạch, hạn chế nguy cơ huyết khối di chuyển lên tim hoặc động mạch phổi trong quá trình can thiệp.

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Khối u thận được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Phẫu thuật nội soi lấy trọn u và huyết khối

Ở trường hợp này, các bác sĩ xác định người bệnh có u thận kèm huyết khối tĩnh mạch chủ mức độ II (T3b). Ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận bệnh lý, đồng thời lấy trọn huyết khối trong tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới.

Các nhánh tĩnh mạch lớn được kiểm soát chính xác trong quá trình phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu và ngăn ngừa huyết khối di chuyển gây biến chứng.

“Chúng tôi thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cho trường hợp u thận có huyết khối tĩnh mạch chủ mức độ II (T3b). Đó là một ca mổ đầy thách thức, nhưng việc lấy trọn khối u và huyết khối một cách an toàn là kết quả rất đáng tự hào của phẫu thuật viên và ê-kíp phẫu thuật”, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.

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Bác sĩ cùng bệnh nhân sau khi khối u đã được cắt bỏ thành công - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những bệnh lý có diễn biến âm thầm như u thận. Khi u thận đã xuất hiện huyết khối trong tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

Khám sức khỏe định kỳ có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe, đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường như đau vùng thắt lưng, tiểu máu hoặc phát hiện tổn thương qua siêu âm.

Việc chẩn đoán và điều trị tại cơ sở chuyên sâu khi phát hiện bất thường giúp bác sĩ đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế nguy cơ biến chứng.

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#U thận #Huyết khối tĩnh mạch thận #Phẫu thuật nội soi #Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức #Phát hiện sớm

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