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Sống Khỏe

Uống nước, người đàn ông 51 tuổi nuốt luôn hàm răng giả dài 6 cm

Đặt hàm răng giả trong ly rồi quên mất, người đàn ông vô tình uống nước và nuốt cả hàm răng giả, mắc tại thực quản.

Thúy Nga

Nuốt nhầm cả hàm răng mà không biết

Một người đàn ông 51 tuổi ở Vĩnh Long vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long nội soi lấy thành công hàm răng giả dài khoảng 60 mm mắc trong thực quản.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân T.B.B. (51 tuổi, ngụ Vĩnh Long) trước đó tháo hàm răng giả để vệ sinh. Sau khi chà rửa, ông đặt hàm răng giả vào một chiếc ly rồi để đó. Sau đó, do không để ý, bệnh nhân sử dụng chính chiếc ly này để uống nước và vô tình nuốt cả hàm răng giả vào đường tiêu hóa.

Chỉ sau khi phát hiện sự việc, bệnh nhân mới biết mình đã nuốt nhầm hàm răng giả và nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long kiểm tra.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh cho thấy dị vật là hàm răng giả đang mắc tại thực quản, vị trí đoạn cổ - ngực.

Do dị vật có kích thước lớn và có nguy cơ gây tổn thương thực quản nếu lưu lại lâu, các bác sĩ quyết định nội soi cấp cứu để lấy dị vật.

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Bác sĩ nội soi gắp hàm răng giả cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nội soi gắp thành công hàm răng giả dài khoảng 60 mm

Ê-kíp Khoa Nội soi tiến hành nội soi thực quản - dạ dày, sử dụng dụng cụ chuyên dụng tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài. Hàm răng giả có kích thước ước tính khoảng 60 mm được lấy ra an toàn.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện trong ngày.

BSCKI Nguyễn Văn Xinh, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, khi không may nuốt hoặc hóc phải dị vật, người dân không nên tự ý sử dụng các phương pháp truyền miệng để cố đẩy dị vật xuống.

Những cách xử trí không phù hợp có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Các dị vật đường tiêu hóa có thể rất đa dạng, từ xương cá, xương gà, tăm đến răng giả. Đặc biệt, những dị vật kích thước lớn, sắc nhọn hoặc có móc có thể làm tổn thương niêm mạc, gây chảy máu, thậm chí dẫn đến thủng đường tiêu hóa.

Cảnh giác khi nuốt phải dị vật

- Không tự ý dùng thức ăn hoặc các phương pháp truyền miệng để đẩy dị vật xuống.

- Dị vật kích thước lớn, sắc nhọn hoặc có móc có thể gây tổn thương đường tiêu hóa.

- Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp.

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#Nuốt dị vật #Hàm răng giả #Chẩn đoán nội soi #Thực quản #Tai biến tiêu hóa

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