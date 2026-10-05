Mắt trái lồi bất thường, bé trai 14 tuổi phát hiện u xoang gần 5 cm

Không có triệu chứng mũi xoang rõ rệt, bé trai 14 tuổi chỉ được phát hiện khối u nhầy xoang sàng - trán gần 5 cm khi mắt trái lồi bất thường.

Không triệu chứng, mắt lồi ở trẻ có thể là dấu hiệu khối u xoang lớn

Bé trai 14 tuổi, ở Lào Cai, được gia đình đưa đi khám sau khi nhận thấy mắt trái lồi bất thường. Trước đó, trẻ không có biểu hiện rõ rệt ở vùng mũi xoang và vẫn sinh hoạt bình thường.

Gia đình đưa trẻ đến các chuyên khoa mắt và nội tiết nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Sau đó, trẻ được chỉ định chụp CT vùng mũi xoang. Kết quả phát hiện một khối u nhầy kích thước gần 5 cm tại vùng xoang sàng - trán bên trái.

Khối u đã phát triển rộng, gây chèn ép, đẩy lồi nhãn cầu và xâm lấn thành ổ mắt.

Khối u đẩy lồi mắt trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, ThS.BSCKII Saing Pisy, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị và phẫu thuật bệnh lý mũi xoang, nhận định đây là trường hợp u nhầy xoang sàng - trán kích thước lớn, vị trí phức tạp và đặc biệt hiếm gặp ở trẻ em.

Theo bác sĩ Pisy, u nhầy xoang là tình trạng chất nhầy tích tụ trong xoang do hệ thống dẫn lưu bị bít tắc, khiến xoang giãn rộng dần theo thời gian. Phần lớn u nhầy có bản chất lành tính nhưng có khả năng gây tác động mạnh tại chỗ.

Khi phát triển lớn, khối u có thể làm tiêu mỏng, phá hủy hoặc đẩy lệch các cấu trúc xung quanh do áp lực kéo dài.

Ở bệnh nhi này, khối u đã xâm lấn lớp xương thành ổ mắt trái, gây chèn ép và đẩy lồi nhãn cầu. Do nằm sát các cấu trúc của mắt, tình trạng này nếu tiếp tục tiến triển có thể làm gia tăng áp lực lên mắt, đe dọa thị lực hoặc gây biến chứng viêm nhiễm vùng ổ mắt.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Nội soi giải phóng ổ mắt

Sau khi đánh giá kích thước khối u, vị trí nằm sâu trong hệ thống xoang và sát ổ mắt, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cải tiến qua đường mũi.

Phương pháp này giúp tiếp cận vùng xoang bệnh lý qua đường tự nhiên, hạn chế tổn thương mô lành, đồng thời tạo thuận lợi cho việc bóc tách và loại bỏ tổn thương.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi Karl Storz. Thiết bị giúp phóng đại, quan sát rõ các cấu trúc và ngách sâu trong hệ thống xoang, hỗ trợ xác định vị trí tổn thương và kiểm soát các cấu trúc quan trọng lân cận.

ThS.BSCKII Saing Pisy tiến hành mở thông, làm sạch hệ thống xoang bị tổn thương và lấy tổn thương qua đường nội soi. Bác sĩ đồng thời giải phóng áp lực tại vùng xoang và thực hiện giảm áp ổ mắt, qua đó giải phóng nhãn cầu khỏi tình trạng chèn ép.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Không ghi nhận biến chứng về thị lực, các chức năng của mắt được bảo tồn.

Gia đình cho biết rất lo lắng khi biết khối u đã phát triển lớn và ảnh hưởng đến mắt của trẻ. Sau phẫu thuật, sức khỏe và thị lực của bệnh nhi ổn định.

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