Xã hội

Nước sông Lô, sông Hồng hạ xuống, tàu thuyền chú ý an toàn

Do mực nước sông Lô, sông Hồng đã hạ xuống, Phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo các tàu thuyền chú ý an toàn khi lưu thông.

Khánh Hoài
1.jpg
Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay mực nước trên sông Lô và sông Hồng đã hạ xuống, xuất hiện nhiều điểm khan cạn, một số điểm có sự thay đổi luồng tàu chạy. (Ảnh: Tàu chạy ngược qua luồng ghềnh đá tiên cầu Văn Lang, Sông Hồng).
2.jpg
Do vậy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) cảnh báo an toàn đối với phương tiện thuỷ nội địa khi qua luồng ghềnh Đá Tiên (Cầu Văn Lang) đoạn km 259+100, tuyến sông Hồng thuộc phường Việt Trì và bãi đá đoạn km 1+500, tuyến sông Lô thuộc địa phận phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh khan cạn tại sông Hồng, đoạn cầu Văn Lang).
3.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên tuyến sông Hồng tại km 259+100 (ghềnh Đá Tiên cầu Văn Lang) và sông Lô đoạn km 1+500 (dưới cầu Việt Trì) chú ý thường xuyên theo dõi mực nước hàng ngày. (Ảnh bãi đá nổi trên sông Lô đoạn dưới cầu Việt Trì).
4.jpg
Hình ảnh tàu chạy theo luồng tại khu vực ghềnh đá tiên cầu Văn Lang trên sông Hồng.
5.jpg
Các phương tiện đi đúng luồng tàu chạy; tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa nhằm đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thủy. (Ảnh nước chảy siết tại bãi đá dưới cầu Việt Trì).
Bất ngờ lời khai đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện ở Nghệ An

Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt trong phòng bệnh, trong đó có nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Khi đối tượng giằng lấy một trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).

Cận cảnh sông Lô sạt lở, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng.

sat-1.jpg
Tại khu 20, xã Dân Chủ, bờ sông Lô đang bị sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt mảng đất bị nước sông cuốn trôi, để lại những vực sâu hoắm kéo dài hàng trăm mét. Sạt lở đã cuốn trôi đất của người dân, nhiều nhà chênh vênh sát mép nước.
sat-2.jpg
Tại đây có nhiều vị trí sạt lở đã cách nhà dân khoảng 10m và đang có diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.
