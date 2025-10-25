Nước sông Lô, sông Hồng hạ xuống, tàu thuyền chú ý an toàn

Bất ngờ lời khai đối tượng đâm 7 người bị thương trong bệnh viện ở Nghệ An
Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.
Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.
Trước đó, vào khoảng 10h sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt trong phòng bệnh, trong đó có nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Khi đối tượng giằng lấy một trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, bảo vệ an toàn cho trẻ.
Tìm thấy xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Huế
Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy chiếc ô tô điện bị nước lũ cuốn trôi đêm 23/10.
Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô điện ở khu vực cầu Hồng Khê, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m.
Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/10, anh Nguyễn Cao Th (SN 1982 ở TP Huế) điều khiển xe ô tô taxi điện BKS 75E-008… chở 1 người khách đi từ đường Đồng Khởi đến số 109 đường Minh Mạng (TP Huế).
Cận cảnh sông Lô sạt lở, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng.
