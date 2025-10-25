Nước sông Lô, sông Hồng hạ xuống, tàu thuyền chú ý an toàn

Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996), trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt trong phòng bệnh, trong đó có nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Khi đối tượng giằng lấy một trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, bảo vệ an toàn cho trẻ.