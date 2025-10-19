Hà Nội

Cận cảnh sông Lô sạt lở, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

Xã hội

Cận cảnh sông Lô sạt lở, nhiều nhà dân chênh vênh sát mép sông

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc địa bàn hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo Phi Long- Đức Đông/VOV
Tại khu 20, xã Dân Chủ, bờ sông Lô đang bị sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt mảng đất bị nước sông cuốn trôi, để lại những vực sâu hoắm kéo dài hàng trăm mét. Sạt lở đã cuốn trôi đất của người dân, nhiều nhà chênh vênh sát mép nước.
Tại đây có nhiều vị trí sạt lở đã cách nhà dân khoảng 10m và đang có diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.
Hiện nay, tại km36+500 đến km37+350 thuộc địa bàn xã Dân Chủ có 17 hộ dân đang sinh sống. Tình trạng sạt lở kéo dài gần 1km đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân ven sông.
Ông Nguyễn Xuân Sang, một hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề chia sẻ, ông sống ở đây hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ thấy sạt lở bờ sông nghiêm trọng như thời điểm này.
"Chỉ trong nửa ngày, toàn bộ khu vườn dài gần 30m, cùng cây cối, công trình phụ đều bị nước cuốn đi. Giờ sạt lở đã vào sát sân nhà, chỉ còn cách tường vài mét. Hiện nay, nước sông đã xuống, sạt lở giảm, nhưng gia đình ông và hàng xóm vẫn sống trong lo sợ", ông Sang nói.
Theo người dân, sạt lở bắt đầu diễn ra mạnh vào đầu tháng 10 vừa qua và vẫn tiếp diễn phức tạp. Hầu như ngày nào cũng bị lở đất xuống sông. "Đoạn sông này chưa bao giờ bị sạt lở như thế này. Có thể do lòng sông Lô do khai thác cát sỏi, dòng chảy thay đổi nên năm nay bị sạt lở nhiều như thế này".
Trước diễn biến phức tạp của việc sạt lở, UBND các xã Dân Chủ và Phú Mỹ đều đã cắm biển cảnh báo và tổ chức tuyên truyền, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Ông Đỗ Quốc Hà, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết, ngay sau khi phát hiện sạt lở, xã đã cử lực lượng túc trực, căng dây cảnh báo , vận động người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo khẩn cấp lên các cơ quan chức năng của tỉnh để xin hỗ trợ và khảo sát kè chống sạt lở lâu dài.
"Hiện nay nước sông Lô đã xuống thấp, tình trạng sạt lở giảm, người dân đã trở về nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập dự án xây kè kiên cố chống sạt lở", ông Hà nói.
Không chỉ riêng Dân Chủ, xã Phú Mỹ cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Hiện trên địa bàn đã ghi nhận bốn điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó nặng nhất là đoạn từ Km32+550 đến Km30+800 dọc tuyến đê tỉnh lộ 323. Đoạn này dài khoảng 100m, ăn sâu vào chân đê gần 8m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tuyến đê điều và đời sống của người dân hai bên bờ.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã khẩn trương triển khai phương án “bốn tại chỗ”, huy động dân quân, công an xã và đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Theo ông Thanh, đến nay, tình hình sạt lở đã lắng xuống, địa phương cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân cảnh giác, theo dõi sạt lở. "Vị trí sạt lở đất pha cát, nền đất yếu, để xử lý triệt để phải xây kè. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cán bộ xuống khảo sát, xây dựng phương án xây kè cứng xử lý triệt để sạt lở".
Trước tình hình khẩn cấp về thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở xã Dân Chủ và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao các ngành chức năng xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ sông Lô theo hình thức khẩn cấp, ưu tiên những đoạn xung yếu gần khu dân cư và tuyến đê. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
