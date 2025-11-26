Hà Nội

Nửa số tiểu thuyết gia lo bị AI thay thế

Số hóa

Nửa số tiểu thuyết gia lo bị AI thay thế

Báo cáo Cambridge cho thấy hơn một nửa tiểu thuyết gia tin rằng AI sẽ sớm thay thế công việc của họ.

Viết tiểu thuyết vốn được xem là hoạt động mang đậm dấu ấn con người và cảm xúc cá nhân.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang khiến nghề viết đứng trước nguy cơ bị thay thế.
Báo cáo từ Đại học Cambridge khảo sát gần 400 nhà văn, 40% cho biết thu nhập giảm vì AI.
Hơn một nửa số tiểu thuyết gia tin rằng công việc của họ sẽ sớm biến mất hoàn toàn.
Tiến sĩ Clementine Collett, tác giả của báo cáo, cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn có thể làm giảm giá trị văn học do con người sáng tạo.
Một số nhà văn cho rằng các công ty công nghệ đang “đánh cắp chất xám” để tạo ra công cụ cạnh tranh trực tiếp với họ.
Thu nhập của tác giả ngày càng thấp, nhiều người phải làm thêm công việc khác để duy trì cuộc sống.
Giới văn chương kêu gọi siết chặt luật bản quyền để bảo vệ tác giả và giữ lại tính nhân văn của văn học.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
