Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google ra mắt Gemini 3, tiến gần AGI hơn bao giờ hết

Số hóa

Google ra mắt Gemini 3, tiến gần AGI hơn bao giờ hết

Gemini 3 Pro đặt tiêu chuẩn mới cho AI đa phương thức, vượt loạt benchmark, thêm chế độ Deep Think và nền tảng agentic Antigravity.

Thiên Trang (TH)
Google công bố Gemini 3 Pro với khả năng đa phương thức mạnh mẽ và năng lực coding vượt trội.
Google công bố Gemini 3 Pro với khả năng đa phương thức mạnh mẽ và năng lực coding vượt trội.
Model được xây dựng trên kiến trúc MoE kết hợp Transformer và huấn luyện hoàn toàn bằng chip TPU.
Model được xây dựng trên kiến trúc MoE kết hợp Transformer và huấn luyện hoàn toàn bằng chip TPU.
Gemini 3 Pro vượt Gemini 2.5 Pro ở mọi benchmark quan trọng và dẫn đầu bảng xếp hạng LMArena.
Gemini 3 Pro vượt Gemini 2.5 Pro ở mọi benchmark quan trọng và dẫn đầu bảng xếp hạng LMArena.
Model đạt điểm cao ở GPQA Diamond, MathArena Apex và nhiều bài kiểm tra suy luận phức tạp.
Model đạt điểm cao ở GPQA Diamond, MathArena Apex và nhiều bài kiểm tra suy luận phức tạp.
Phiên bản Deep Think nâng cấp khả năng suy luận sâu và lập kỷ lục mới trên ARC AGI 2.
Phiên bản Deep Think nâng cấp khả năng suy luận sâu và lập kỷ lục mới trên ARC AGI 2.
Gemini 3 hỗ trợ xử lý văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và code với cửa sổ ngữ cảnh một triệu token.
Gemini 3 hỗ trợ xử lý văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và code với cửa sổ ngữ cảnh một triệu token.
Google giới thiệu nền tảng Antigravity giúp lập trình viên phát triển ứng dụng với agent AI thông minh.
Google giới thiệu nền tảng Antigravity giúp lập trình viên phát triển ứng dụng với agent AI thông minh.
Gemini 3 được đánh giá là model bảo mật nhất của Google và đã bắt đầu triển khai rộng rãi cho người dùng.
Gemini 3 được đánh giá là model bảo mật nhất của Google và đã bắt đầu triển khai rộng rãi cho người dùng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Google #Gemini 3 #AI #AGI #Deep Think #Antigravity

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT