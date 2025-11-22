Hà Nội

Google chi 40 tỷ USD xây dựng cứ điểm AI tại Texas

Số hóa

Google chi 40 tỷ USD xây dựng cứ điểm AI tại Texas

Google đầu tư 40 tỷ USD vào Texas đến năm 2027 để mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và AI.

Thiên Trang (TH)
Google vừa công bố khoản đầu tư khổng lồ trị giá 40 tỷ USD vào bang Texas.
Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới ở phía bắc Texas.
Động thái nhằm củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc đua dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo.
Texas đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ thị trường năng lượng tự do và nguồn tái tạo.
Trước đó, OpenAI, Meta, Tesla, Oracle và Samsung cũng đã rót vốn lớn vào Texas.
Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng khổng lồ làm dấy lên lo ngại về sự ổn định lưới điện
Google cam kết thành lập Quỹ Tác động Năng lượng 30 triệu USD để hỗ trợ cộng đồng.
Công ty dự kiến chi phí vốn năm 2025 đạt 91-93 tỷ USD, phản ánh tham vọng AI toàn cầu.
