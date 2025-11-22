Hà Nội

Startup AI gây sốc vì founder giả làm chatbot

Số hóa

Startup AI gây sốc vì founder giả làm chatbot

Fireflies từng giả mạo AI bằng cách gõ tay ghi chú trong cuộc họp, nay đã thành kỳ lân tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Fireflies là startup chuyên về ghi chú cuộc họp bằng AI, vừa đạt định giá một tỷ USD.
CTO Sam Udotong tiết lộ ban đầu dịch vụ AI thực chất chỉ là hai founder gõ tay ghi chú.
Họ tham gia hơn 100 cuộc họp, giả danh bot “Fred from Fireflies.ai” để ghi chép thủ công.
Bản ghi chú được gửi chỉ 10 phút sau khi họp khiến khách hàng tin rằng đó là công nghệ AI.
Nhờ cách này, họ kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà và sau đó mới phát triển AI thật sự.
Câu chuyện gây tranh cãi, nhiều chuyên gia chỉ trích vi phạm quyền riêng tư và nguy cơ pháp lý.
Ngược lại, một số người xem đây là minh chứng cho sự kiên trì và tinh thần “fake it till you make it”.
Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa sáng tạo khởi nghiệp và hành vi lừa dối khách hàng.
Thiên Trang (TH)
#Fireflies #AI startup #giả mạo chatbot #kỳ lân tỷ USD #ghi chú họp

