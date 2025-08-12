Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ streamer "thử lòng" fan, màn đối đáp không thể bất ngờ hơn

Số hóa

Nữ streamer "thử lòng" fan, màn đối đáp không thể bất ngờ hơn

Đăng ảnh nóng bỏng kèm câu hỏi "Em hay 2 tỷ", Lily Phan khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Màn đối đáp giữa fan và nữ streamer thu hút hàng vạn tương tác.

Thiên Trang (TH)
Lily Phan - nữ streamer nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ vừa có màn “thử lòng” fan khiến mạng xã hội xôn xao.
Lily Phan - nữ streamer nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ vừa có màn “thử lòng” fan khiến mạng xã hội xôn xao.
Cô đăng loạt ảnh bikini nóng bỏng cùng dòng trạng thái gây tò mò: “Em hay 2 tỷ”.
Cô đăng loạt ảnh bikini nóng bỏng cùng dòng trạng thái gây tò mò: “Em hay 2 tỷ”.
Chỉ sau ít giờ, bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận sôi nổi từ người hâm mộ.
Chỉ sau ít giờ, bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận sôi nổi từ người hâm mộ.
Nhiều fan chọn Lily Phan, khẳng định tình yêu là vô giá và không thể so sánh bằng tiền.
Nhiều fan chọn Lily Phan, khẳng định tình yêu là vô giá và không thể so sánh bằng tiền.
Một số người lại hài hước chọn 2 tỷ, khiến dân mạng bật cười vì sự thực tế.
Một số người lại hài hước chọn 2 tỷ, khiến dân mạng bật cười vì sự thực tế.
Câu trả lời khiến mọi người “đứng hình” là: “Lấy cả hai!”, nhận được hàng nghìn lượt thích.
Câu trả lời khiến mọi người “đứng hình” là: “Lấy cả hai!”, nhận được hàng nghìn lượt thích.
Màn tương tác này cho thấy sức hút đặc biệt của Lily Phan và sự đa dạng trong phản ứng của cộng đồng.
Màn tương tác này cho thấy sức hút đặc biệt của Lily Phan và sự đa dạng trong phản ứng của cộng đồng.
Không chỉ vui nhộn, sự kiện còn giúp cô nàng chiếm trọn spotlight và lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội.
Không chỉ vui nhộn, sự kiện còn giúp cô nàng chiếm trọn spotlight và lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dùng AI "chế tạo" người bạn đời trong mơ.
Thiên Trang (TH)
#Lily Phan #streamer nổi tiếng #câu hỏi 2 tỷ #ảnh bikini #tương tác mạng #cộng đồng mạng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT