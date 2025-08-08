Hà Nội

Điều gì xảy ra nếu loài người trở thành nền văn minh cấp 7?

Số hóa

Điều gì xảy ra nếu loài người trở thành nền văn minh cấp 7?

Vượt qua mọi cấp độ của thang Kardashev, loài người ở cấp 7 sẽ tạo ra vũ trụ mới, thao túng thời gian, nhưng có còn giữ được bản chất con người?

Thiên Trang (TH)
Thang đo Kardashev được nhà vật lý người Nga Nikolai Kardashev đề xuất năm 1964 để phân loại các nền văn minh theo mức năng lượng họ khai thác được.
Theo thang này, nhân loại hiện mới chỉ tiệm cận cấp 1, trong khi cấp 7 là mức tưởng tượng vượt xa mọi quy chuẩn vật lý hiện tại.
Nền văn minh cấp 7 có thể thao túng cấu trúc không gian-thời gian, tạo ra hoặc xóa bỏ cả một vũ trụ theo ý muốn.
Ở cấp độ này, chúng ta không còn cần công nghệ mà chính bản thân đã trở thành công nghệ thậm chí tồn tại dưới dạng năng lượng thuần khiết.
Việc kiểm soát mọi thực tại song song và thời gian khiến mọi hành động đều không còn bất ngờ, thách thức hay cảm xúc con người.
Câu hỏi đặt ra là: nếu không còn gì để học hỏi hay trải nghiệm, liệu "sống" có còn ý nghĩa?
Tiến hóa tuyệt đối có thể dẫn đến mất phương hướng, khi bản sắc nhân loại bị hòa tan trong quyền năng vô hạn.
Và như một nghịch lý, càng tiến hóa, có thể ta càng rời xa điều khiến mình trở thành "người".
Thiên Trang (TH)
