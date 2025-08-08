Google chi 1 tỷ USD thúc đẩy đào tạo AI trong các đại học Mỹ

Google vừa công bố đầu tư 1 tỷ USD trong ba năm để hỗ trợ đào tạo AI tại các trường đại học Mỹ, mở rộng tiếp cận công nghệ cho sinh viên.

Google vừa công bố một khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD nhằm mở rộng đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trường đại học, cao đẳng và tổ chức phi lợi nhuận trên toàn nước Mỹ.

Khoản cam kết này sẽ được triển khai trong vòng 3 năm tới, với kỳ vọng góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng AI cho hàng triệu sinh viên Mỹ, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành nền tảng cốt lõi trong nhiều lĩnh vực công nghệ và đời sống.

Google đầu tư 1 tỷ USD đưa AI vào giảng dạy đại học Mỹ.

Đây là một phần trong sáng kiến “AI Opportunity” của Google, được thiết kế để cung cấp đào tạo, công cụ và tài nguyên cho cả sinh viên lẫn giảng viên, đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp cận với công nghệ AI thế hệ mới.

Trong giai đoạn đầu, hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc đã đăng ký tham gia, bao gồm hệ thống Đại học Texas A&M và Đại học Bắc Carolina. Tất cả các trường được công nhận tại Mỹ đều có thể đăng ký để được hỗ trợ trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo thông tin từ Google, gói hỗ trợ cho các trường sẽ bao gồm tín dụng sử dụng điện toán đám mây (cloud credits), khóa học đào tạo chuyên sâu về AI và quyền truy cập vào các công cụ AI cao cấp như Gemini, NotebookLM, Deep Research, Veo 3... Đây là những nền tảng đang được Google phát triển mạnh trong mảng AI tạo sinh, và sẽ được đưa vào chương trình học cũng như hoạt động nghiên cứu của các trường tham gia.

Đáng chú ý, sinh viên từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký sử dụng miễn phí gói “Google AI Pro” trong vòng 12 tháng. Gói này không chỉ cung cấp quyền truy cập vào các chatbot và mô hình ngôn ngữ tiên tiến nhất hiện nay, mà còn hỗ trợ 2 terabyte dung lượng lưu trữ dữ liệu, giúp sinh viên có môi trường học tập và thực hành lý tưởng. Google nhấn mạnh rằng chương trình này được thiết kế để “giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với công nghệ AI, thay vì chỉ học lý thuyết”.

Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu một chương trình mới mang tên “AI for Education Accelerator” – một sáng kiến hợp tác với các trường đại học nhằm cung cấp các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan đến AI, hoàn toàn miễn phí. Chứng chỉ này sẽ bao gồm các kỹ năng đang được săn đón như học máy (machine learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và sử dụng công cụ AI vào công việc thực tế. Dự kiến, chương trình sẽ sớm mở rộng ra các cơ sở đào tạo quốc tế sau khi triển khai thành công tại Mỹ.

Phát biểu về sáng kiến này, giám đốc phụ trách quan hệ giáo dục của Google, Lisa Gevelber cho biết: “Đào tạo AI không chỉ là cơ hội phát triển cá nhân mà còn là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số toàn cầu. Chúng tôi tin rằng mọi sinh viên, bất kể xuất thân hay điều kiện tài chính, đều xứng đáng được tiếp cận với công nghệ hàng đầu.”

Động thái của Google được đánh giá là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục AI, đồng thời giúp hình thành một thế hệ lao động mới có khả năng ứng dụng công nghệ AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ dưới tác động của tự động hóa và AI, việc trang bị kiến thức công nghệ cho sinh viên từ khi còn trong giảng đường được xem là hướng đi mang tính quyết định.

Về phía các trường đại học, nhiều lãnh đạo cho biết chương trình hỗ trợ từ Google mang lại giá trị thiết thực, nhất là với các trường công lập hoặc trường quy mô nhỏ, nơi ngân sách cho nghiên cứu công nghệ còn hạn chế. Việc có thể sử dụng các công cụ AI hiện đại mà không tốn chi phí là cơ hội lớn để đổi mới chương trình giảng dạy và tạo điều kiện cho sinh viên thực hành theo chuẩn công nghiệp.

Trong khi đó, một số chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng các trường cần đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc tích hợp công nghệ AI vào giảng dạy không làm lu mờ vai trò của tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn – những yếu tố vốn là nền tảng trong giáo dục đại học.

Dù vậy, với quy mô đầu tư lên đến 1 tỷ USD cùng sự hậu thuẫn kỹ thuật mạnh mẽ từ một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chương trình đào tạo AI của Google đang mở ra một bước ngoặt mới cho giáo dục đại học Mỹ – nơi mà trí tuệ nhân tạo không còn là lý thuyết viễn tưởng, mà trở thành công cụ học tập, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong thực tế.