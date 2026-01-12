Hà Nội

Sống Khỏe

Điều trị thành công cho người phụ nữ bị viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính

Người phụ nữ 67 tuổi phục hồi vận động sau điều trị thay huyết tương, nâng cao hiệu quả chữa trị viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính.

Bình Nguyên

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, vừa điều trị thành công cho ca bệnh bị liệt toàn thân do viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính bằng phương pháp thay huyết tương.

Bệnh nhân D.T.C., 67 tuổi, quê Bắc Ninh, nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng yếu tứ chi tiến triển hơn một tháng, kèm liệt mặt ngoại biên bên trái. Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị tại tuyến dưới nhưng triệu chứng không cải thiện.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Quốc Việt, Khoa Nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân D.T.C yếu tứ chi, yếu ưu thế gốc chi, kèm rối loạn cảm giác kiểu “đi găng, đi bốt” – gợi ý bệnh cảnh viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính (Hội chứng Guillain-Barré). Điện chẩn cơ cho thấy hình ảnh tổn thương nhiều rễ và dây thần kinh kiểu hỗn hợp myelin và sợi trục. Kết quả chọc dịch não tủy ghi nhận hiện tượng phân ly đạm – tế bào, qua đó khẳng định chẩn đoán bệnh lý viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa giữa các chuyên gia nội thần kinh và thận – lọc máu, thống nhất chỉ định thay huyết tương. Đây là phương pháp loại bỏ các tự kháng thể gây bệnh lưu hành trong huyết tương, giúp kiểm soát quá trình tự miễn – cơ chế bệnh sinh chủ yếu của viêm đa rễ và dây thần kinh và nhiều bệnh lý viêm hệ thần kinh tự miễn khác. So với truyền globulin miễn dịch, thay huyết tương được đánh giá có hiệu quả cao, an toàn và chi phí điều trị hợp lý hơn.

Mô hình phối hợp liên chuyên khoa giữa nội thần kinh và thận – lọc máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp chẩn đoán bệnh chính xác và thực hiện thay huyết tương an toàn, tạo quy trình chẩn đoán và điều trị khép kín, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Bà D.T.C. đã có thể tập vận động và tự đi lại nhẹ nhàng sau khi được điều trị viêm đa rễ và dây thần kinh bằng phương pháp thay huyết tương. Ảnh BV

Theo các bác sĩ, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, viêm đa rễ và dây thần kinh thường để lại di chứng thần kinh nặng nề như: yếu, liệt tay chân, rối loạn cảm giác làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Thực tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận phần lớn các trường hợp sau thay huyết tương hoặc truyền globulin miễn dịch cải thiện rõ rệt sức cơ, phục hồi vận động và sinh hoạt gần như bình thường.

Các chuyên gia lưu ý: Viêm đa rễ và dây thần kinh là nhóm bệnh tương đối thường gặp, nguyên nhân đa dạng – trong đó có tự miễn, đái tháo đường, thiếu vitamin nhóm B và nhiều bệnh cảnh khác. Người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa thần kinh khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì tay chân, yếu tứ chi tiến triển nhanh, đặc biệt trong giai đoạn cấp, để được chẩn đoán chính xác bệnh, nguyên nhân gây bệnh, điều trị kịp thời, hạn chế di chứng thần kinh.

Tin mới