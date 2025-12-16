Lấy u, nối dây thần kinh chữa liệt mặt 10 năm cho người phụ nữ 35 tuổi

“Nhìn lại gương mặt mình trong gương, tôi đã không nghĩ có ngày lại có thể mỉm cười trở lại…”, chị Khuất Thị T., 35 tuổi, quê ở Hòa Bình, xúc động chia sẻ sau ca phẫu thuật phục hồi chức năng thần kinh mặt tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

TS.BS Lê Hồng Anh - Trưởng khoa Tai Thần kinh phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Mười năm trước, chị T. bất ngờ bị liệt nửa mặt bên trái, gương mặt bị lệch, mắt không khép kín khiến chị mặc cảm, ngại giao tiếp. Do chủ quan và tin tưởng vào điều trị dân gian, chị chỉ đi bấm huyệt và châm cứu, mà không đến khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Trải qua nhiều năm, đến khi tình trạng ngày càng nặng, chị bắt đầu thấy cảm giác đau rõ trong tai bên trái, chị mới tìm đến bệnh viện trong tình trạng đã bị liệt mặt hoàn toàn.

Hình ảnh nội soi tai trái cho thấy khối màu hồng phía sau màng nhĩ - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nội soi tai, phát hiện khối màu hồng ở phía sau màng nhĩ. Hình ảnh trên cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ (MRI) cho thấy một khối u lớn ở đoạn II và III dây thần kinh mặt – nguyên nhân gây liệt mặt kéo dài suốt nhiều năm.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, chị T. được chẩn đoán liệt mặt hoàn toàn bên trái do khối u thần kinh mặt bên trái và có chỉ định phẫu thuật mở xương chũm lấy toàn bộ khối u đồng thời thực hiện kỹ thuật nối dây VII – XII để phục hồi chức năng vận động cơ mặt.

Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối mờ nằm dọc theo đoạn II và đoạn III của dây thần kinh mặt trong xương chũm - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Phẫu thuật đầu cổ và TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh cùng ê-kíp phẫu thuật giàu kinh nghiệm.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kết quả giải phẫu bệnh khối u sau phẫu thuật là u tế bào Schwann – một khối u lành tính, hiếm gặp của dây thần kinh mặt.

Với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu cùng kỹ thuật vi phẫu hiện đại và sự can thiệp đúng hướng của đội ngũ bác sĩ, chức năng cơ mặt của chị T. đang dần phục hồi, mang lại nụ cười sau hơn một thập kỷ.

“Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ. Nếu biết sớm liệt mặt cần khám ở chuyên khoa Tai Mũi Họng, có lẽ tôi đã không mất 10 năm chờ đợi nụ cười này”, chị T. chia sẻ.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ gợi ý u dây thần kinh mặt - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, liệt mặt ngoại biên là bệnh lý thường gặp, có thể do nhiều nguyên nhân như viêm dây thần kinh mặt, chấn thương hoặc do khối u vùng xương chũm – nền sọ.

Việc điều trị chậm trễ hoặc điều trị sai cách (như chỉ bấm huyệt, châm cứu kéo dài) có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nguy cơ dây thần kinh tổn thương không hồi phục, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ cũng như chất lượng cuộc sống.