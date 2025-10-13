'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh công khai can thiệp thẩm mỹ?

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc.

Thiên Anh
Mới đây, trong một đoạn video phỏng vấn được lan truyền trên mạng xã hội, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến vấn đề nhan sắc.
Thay vì né tránh, "nữ hoàng nội y" công khai thừa nhận bản thân từng can thiệp thẩm mỹ nhằm duy trì vẻ ngoài hiện tại.
Cụ thể, Ngọc Trinh cho biết bản thân cũng có can thiệp thẩm mỹ nhưng không nhiều: “Thì cũng có thẩm mỹ nhẹ nhẹ”.
Đồng thời, Ngọc Trinh cũng phủ nhận thông tin từng tiêm má baby như nhiều lời đồn đoán trước đó: “Mọi người hay đồn Trinh đi tiêm má baby nhưng không phải. Trinh chỉ tiêm nhỏ mặt, má Trinh cơ địa là bầu bĩnh rồi”.
Sau đó, khi được hỏi thêm về việc có thời điểm nhan sắc thay đổi rõ rệt, dẫn đến nhiều đồn đoán về phẫu thuật thẩm mỹ, Ngọc Trinh tiếp tục khẳng định yếu tố trang điểm là nguyên nhân chính: “Đẹp là do makeup, nó tôn được đường nét của mình lên. Với lại Trinh cũng 37 tuổi rồi nên cũng không thể nào mà tự nhiên mà nó đẹp mãi như vậy được”.
Đoạn clip phỏng vấn Ngọc Trinh sau khi được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận từ khán giả.
Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước sự thẳng thắn của Ngọc Trinh khi đề cập đến chủ đề vốn thường gây nhiều tranh cãi trong giới giải trí là can thiệp thẩm mỹ.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đồng tình với lời giải thích của cô. Với lịch trình làm việc dày đặc, việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng buộc Ngọc Trinh phải liên tục thay đổi phong cách trang điểm để phù hợp với từng sự kiện.
Chính sự biến hóa này khiến nhiều người lầm tưởng Ngọc Trinh đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi thực tế chỉ là hiệu ứng từ lớp makeup.
Trong suốt sự nghiệp, Ngọc Trinh không ít lần vướng nghi vấn “dao kéo” để hoàn thiện ngoại hình. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
