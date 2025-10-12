Hà Nội

Xoài Non cập nhật giao diện 'đốt cháy' mọi ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Lần xuất hiện gần đây nhất của Xoài Non cho thấy sự đa dạng và trưởng thành trong phong cách. 

Thiên Anh
Xoài Non chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Cô nổi tiếng từ khá sớm với gương mặt lai Tây xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh và phong cách thời trang ấn tượng.
Trong suốt thời gian hoạt động trên mạng xã hội, Xoài Non thường xuyên lựa chọn những hình ảnh cá tính, có phần táo bạo để xây dựng thương hiệu riêng.
Xoài Non tạo được danh tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sống mũi cao, làn da trắng vóc và vóc dáng chuẩn chỉnh.
Khác hẳn những lần trang điểm đậm, sắc sảo trước đó, lần này Xoài Non lại lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật những đường nét tự nhiên trên gương mặt như đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng.
Sự thay đổi tinh tế trong những lần lên sóng của Xoài Non ngay lập tức nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Hàng loạt bình luận khen ngợi đã được để lại dưới bài đăng, thể hiện sự trầm trồ trước nhan sắc và phong cách mới của hot girl.
Nhiều người nhận xét trải qua nhiều biến cố, Xoài Non xinh đẹp theo một cách trưởng thành và thanh thoát hơn.
Theo dõi Xoài Non nhiều netizen phải thừa nhận rằng dù ở phong cách nào, nàng hot girl vẫn biết cách thu hút và chinh phục người hâm mộ bằng thần thái và nhan sắc của mình.
Dù hình ảnh thanh lịch mới đây gây ấn tượng mạnh, không thể phủ nhận rằng phong cách táo bạo và quyến rũ chính là yếu tố làm nên thương hiệu của Xoài Non trong suốt thời gian dài.
Xoài Non luôn biết cách tận dụng lợi thế hình thể và thần thái tự tin để "đốt cháy" mọi ánh nhìn. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Xoài Non #phong cách thời trang #xu hướng trẻ #sao Việt #trưởng thành

