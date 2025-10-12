Hà Nội

'Thu nhỏ vòng 1' Kaity Nguyễn 'lên đời' phất phới

Cộng đồng trẻ

'Thu nhỏ vòng 1' Kaity Nguyễn 'lên đời' phất phới

Không chọn cách phủ nhận hay lảng tránh, Kaity Nguyễn thẳng thắn nói về việc thu nhỏ vòng 1 như một hành trình làm đẹp lấy thêm sự tự tin.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, nổi lên nhờ vai Linh Đan trong phim Em chưa 18, trở thành gương mặt trẻ gây chú ý với nhan sắc lai Tây, biểu cảm cuốn hút và lối diễn xuất tự nhiên.
Kaity Nguyễn sinh năm 1999, nổi lên nhờ vai Linh Đan trong phim Em chưa 18, trở thành gương mặt trẻ gây chú ý với nhan sắc lai Tây, biểu cảm cuốn hút và lối diễn xuất tự nhiên.
Thời điểm mới nổi với Em chưa 18, Kaity gây chú ý nhờ gương mặt lai Tây, đôi mắt to và thân hình gợi cảm vượt tuổi.
Thời điểm mới nổi với Em chưa 18, Kaity gây chú ý nhờ gương mặt lai Tây, đôi mắt to và thân hình gợi cảm vượt tuổi.
Tuy nhiên, chính vòng 1 nảy nở quá mức từng khiến Kaity nhiều lần bị gán mác "gợi cảm quá đà", thậm chí liên tục bị miệt thị ngoại hình vì body quá cỡ.
Tuy nhiên, chính vòng 1 nảy nở quá mức từng khiến Kaity nhiều lần bị gán mác "gợi cảm quá đà", thậm chí liên tục bị miệt thị ngoại hình vì body quá cỡ.
Bẵng đi một thời gian, Kaity Nguyễn xuất hiện với hình ảnh mới.
Bẵng đi một thời gian, Kaity Nguyễn xuất hiện với hình ảnh mới.
Theo đó, "mỹ nữ trăm tỷ" này giảm 9 kg và quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 để cảm thấy nhẹ nhàng và tự tin hơn trong công việc, cũng như thoải mái thể hiện mình trên màn ảnh.
Theo đó, "mỹ nữ trăm tỷ" này giảm 9 kg và quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 để cảm thấy nhẹ nhàng và tự tin hơn trong công việc, cũng như thoải mái thể hiện mình trên màn ảnh.
Sau khi "tút tát", Kaity Nguyễn tái xuất với diện mạo khác hẳn - vẫn xinh đẹp nhưng mang vẻ hiện đại, trẻ trung và thanh thoát hơn.
Sau khi "tút tát", Kaity Nguyễn tái xuất với diện mạo khác hẳn - vẫn xinh đẹp nhưng mang vẻ hiện đại, trẻ trung và thanh thoát hơn.
Vòng 1 vừa vặn giúp Kaity dễ lựa chọn trang phục, định hình phong cách thời trang tối giản và sang hơn.
Vòng 1 vừa vặn giúp Kaity dễ lựa chọn trang phục, định hình phong cách thời trang tối giản và sang hơn.
Kaity Nguyễn nổi tiếng sau vai diễn trong Em Chưa 18, gây ấn tượng bởi nhan sắc gợi cảm
Kaity Nguyễn nổi tiếng sau vai diễn trong Em Chưa 18, gây ấn tượng bởi nhan sắc gợi cảm
Sau khi thu nhỏ vòng 1, Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng thon thả, ngày càng tự tin diện đồ hở
Sau khi thu nhỏ vòng 1, Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng thon thả, ngày càng tự tin diện đồ hở
Giảm tới gần 10 kg và can thiệp giảm size vòng 1 giúp nhan sắc nữ diễn viên ngày càng thăng hạng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Giảm tới gần 10 kg và can thiệp giảm size vòng 1 giúp nhan sắc nữ diễn viên ngày càng thăng hạng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
